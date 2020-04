Il nuovo Flynova, il fidget spinner che vola in offerta a 19,99 euro

Sconfiggere la noia in casa in questo periodo di quarantena diventa sempre più difficile, ma Flynova potrebbe darvi una mano, risultando davvero difficile staccarvene. Si tratta dell’evoluzione del fidget spinner: uno spinner volante, peraltro aggiornato alla versione 2020, con giroscopio per un volo ancor più stabile. Al momento in offerta su eBay a 19,99 euro.

Il funzionamento è presto detto: lo si attiva, lo si ruota, lo si lancia. Flynova inizierà a volare da un punto all’altro, potendo divertirsi da soli, prendendolo in mano con l’altra mano, o giocando in compagnia, lanciandolo verso gli altri.

Ecco qui di seguito il video che spiega il funzionamento di questo accessorio e i molteplici utilizzi:

Il gadget è realizzato in materiale di alta qualità, di lunga durata, per essere assolutamente sicuro, è facile da utilizzare. Ha una batteria da 100mAh, che si ricarica velocemente, ma che assicura almeno 15 minuti di utilizzo continuo.

Attivando il pulsante power, sarà sufficiente tenere premuto l’asse centrale e girare la ruota per avviare FlyNova. Facile e sicuro da usare, lo si può lanciare agli amici o lanciarlo a se stessi, usandolo anche come anti stress.

Flynova UFO, dopo il lancio, si illumina così da utilizzarlo anche al buio, progettato per giocare sia all’interno che all’esterno.

Non solo lo si potrà passare ad una mano all’altra, o lanciarlo agli amici e parenti, ma lo si potrà sfruttare anche per lanciarlo a canestro o farlo atterrare in una posizione bersaglio ben precisa. Pesa appena 70 grammi, che misura circa 110 x 100 x 55 mm.

La versione 2020 di questo Flynova costa 19,90 euro e si acquista a questo indirizzo. Spedizione gratuita dall’Italia.