Il nuovo iPad Mini a 383 € su eBay, il prezzo più basso di sempre

Se vi interessa un iPad Mini al prezzo minimo di tutti i tempi andati su eBay dove grazie ad un codice promozionale pagate quello di sesta generazione solo 383,99€.

Stiamo parlando dell’ultimo iPad 8,3″ pollici, perfetto per la scuola, un uso personale nell’ intrattenimento casalingo e la comunicazione. iPad Mini è una versione prondamente aggiornata di quello dello scorso anno; Macitynet l’ha recensito qui. Tra le sue caratteristiche: processore A15 Bionic, fotocamera frontale da 12 megapixel capace di sfruttare la funzione Center Stage che ha debuttato su iPad Air ed è ora disponibile su tutti gli iPad

Una delle novità importanti di iPad Mini di sesta generazione è nel display quasi senza bordi. Il Touch Id è stato infatti integrato nel tasto d accensione.

Le caratteristiche di base sono queste

Display Retina da 8,3″ con True Tone

Chip A15 Bionic con Neural Engine

Fotocamera posteriore e frontate frontale da 12MP

Altoparlanti stereo

Touch ID nel tasto

Come detto questo iPad è perfetto per didattica, navigazione e intrattenimento. Eventualmente possono sostituire un computer specialmente se abbinato ad una tastiera fisica. Se vi interessa sapere qualche acquistare potete leggere la nostra guida riservata alle migliori di queste periferiche che stanno diventano sempre più rilevanti nel mondo degli accessori per iPad. Ottimo per la grafica anche se si usa con Apple Pencil

Il prezzo di 383,99 € praticato oggi sul modello Wi-Fi da 64GB è il migliore di sempre. Si ottiene aggiungendo al carrello l’iPad e poi inserendo nello specifico campo il codice MENO20ESTATE. che permette di avere un ribasso del 20%, quindi di 96€.

Il venditore il più che qualificato eShopping che vende diversi prodotti Apple e ha una media elevatissima di gradimento.