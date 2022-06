iPhone 14, Kuo prevede il balzo per la fotocamera frontale

Da tempo circolano indiscrezioni secondo le quali tra le novità dei prossimi iPhone 14 è previsto un miglioramento alla fotocamera frontale. L’analista Ming-Chi Kuo conferma l’indiscrezione e ha indicato alcuni dei fornitori che sarebbero stati scelti da Apple, ribadendo che si tratterà del miglior aggiornamento di sempre per la fotocamera frontale degli iPhone.

Ming-Chi Kuo riferisce del supporto per AF (autofocus) per la fotocamera frontale, e quindi miglioramenti alla tecnologia di messa a fuoco che pongono attenzione sul soggetto, rendendo lo scatto più nitido, con un grande miglioramento rispetto alla messa a fuoco fissa (FF). Tra i partner scelti da Apple per il modulo fotocamera, ci sono Sony – che continuerà a offrire i suoi sensori – Genius e Largan per le lenti, e Alps e Luxshare per il modulo di messa a fuoco.

Per quanto riguarda la fotocamera frontale, Apple avrebbe stretto accordi con Cowell e anche LG Innotek. Quest’ultima fornisce già fotocamere posteriori di fascia alta per Apple e recenti report affermano che l’azienda sud coreana dovrebbe trarre grandi benefici dagli accordi con Apple, prevedendo miliardi di fatturato di vendite solo dagli ordini di fotocamere anteriori di iPhone 14.

La fotocamera frontale dovrebbe offrire diaframma con apertura f/1.9 (rispetto all’attuale apertura ƒ/2.2). Alcune migliorie per la fotocamera posteriore saranno a quanto pare riservate ai modelli Pro: precedenti indiscrezioni hanno riferito di sensore da 48 megapixel, e funzionalità per girare video con risoluzione 8k.

Nella parte frontale degli iPhone 14 sembra avremo un altro cambiamento rilevante: almeno nei modelli iPhone 14 Pro e Pro Max Apple sembra sostituirà per la prima volta il notch sostituendolo con due fori nel display, uno per ospitare la fotocamera frontale e uno per il sistema che rende possibile il riconoscimento del volto tramite Face ID.

Apple dovrebbe introdurre i nuovi modelli di smartphone in un evento che probabilmente si terrà a settembre 2022. Per tutto ciò che sappiamo sulla nuova linea di iPhone 14 il collegamento da seguire è direttamente questo.