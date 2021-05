Il nuovo SUV elettrico di Subaru si chiamerà Solterra

Subaru ha annunciato che il suo SUV elettrico a batteria si chiamerà “SOLTERRA” (nome creato unendo le parole latine “Sol” e “Terra”) e sarà in vendita nel 2022. Si tratta di un SUV di segmento C completamente elettrico e sarà il primo veicolo del produttore ad essere costruito sulla e-Subaru Global Platform dedicata ai veicoli elettrici a batteria (BEV).

La e-Subaru Global Platform, sviluppata congiuntamente da Subaru e Toyota, consente di implementare vari tipi di EVin modo efficiente combinando più moduli e componenti, come la parte anteriore, centrale e posteriore di un veicolo. Mentre le due aziende hanno unito le loro conoscenze per creare una piattaforma completamente nuova, Subaru dichiara di essersi posta l’obiettivo di conseguire una sicurezza passiva e una stabilità del veicolo superiori, scopo che il costruttore giapponese ha sempre perseguito, anche su questa piattaforma dedicata ad un veicolo BEV.

Non solo la piattaforma, tutto ilSUV “SOLTERRA” è stato sviluppato congiuntamente da Subaru e Toyota, e la collaborazione ha riguardato anche la pianificazione del prodotto, il design e la valutazione delle prestazioni. In questo progetto, le due aziende uniscono i rispettivi punti di forza, come la tecnologia della trazione integrale che Subaru sviluppa da mezzo secolo e la tecnologia di elettrificazione dei veicoli Toyota, per creare un nuovo SUV con caratteristiche che solo un veicolo completamente elettrico può offrire.

“SOLTERRA” si affiancherà alla gammadei SUV SUBARU, OUTBACK, FORESTER e SUBARU XV e sarà in vendita entro la metà del 2022 indiversi mercati,inclusiGiappone, Stati Uniti, Canada, Europa e Cina.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.