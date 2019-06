Lampada per scrivania e campeggio con ricarica solare in offerta a 7,14 euro

Se avete bisogno di una lampada per illuminare la tenda durante un’escursione oppure per leggere la sera in casa o sulla veranda, date uno sguardo a quella di OxyLED attualmente in sconto a 7,14 euro con un codice.

Si tratta di una piccola lampada ripiegabile con dimensioni di circa 15 x 15 x 2,5 centimetri dotata di un pannello solare sulla superficie esterna utile per ricaricare la batteria incorporata.

In questo modo di giorno si accumula energia da utilizzare poi di notte posizionando la lampada su un tavolo o appendendola dove più si preferisce sfruttando la struttura in metallo alla quale può essere fissata.

Eventualmente è possibile ricaricarla anche tramite cavo e in ogni caso assicura fino a 4 ore di illuminazione continuata con una sola carica.

Nel caso foste interessati all’acquisto segnaliamo che è attualmente in vendita su Amazon al prezzo di 13 euro ma con il codice 2HB35M2N si può comprare in sconto per soli 7,14 euro.