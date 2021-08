Su Amazon mini telecamera di sicurezza Flytise: solo 17,99€

Flytise A9 è la fotocamera di sicurezza piccola e portatile, che può essere attaccata praticamente ovunque. Dotata di tutte quelle funzioni cui si ha bisogno nella vita quotidiana, è in offerta a metà prezzo su Amazon, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce. Clicca qui per comprare.

Flytise A9 propone un obiettivo 150 ° grandangolare, che dunque permette di riprendere aree molto vaste, oltre ad offrire avvisi push che informano l’utente di quando viene rilevato un movimento. Non solo, offre anche supporto alla visione notturna IR, registrazione durante la ricarica, ed è naturalmente compatibile con iOS e Android.

Sullo smartphone, putente potrà beneficiare del flusso video in diretta, anche da remoto, quindi potendo controllare la propria abitazione anche quando si è fuori per lavoro o in vacanza.

Si tratta di una telecamera WiFi, che registra anche su microSD. E’ in grado di registrare ad una risoluzione 1080, con una nuova tecnologia di riduzione del rumore digitale per foto e video più nitidi, anche in notturna. Utilizza i codec H.264 per la compressione dell’immagine, che permettono di archiviare davvero tante ore di registrazione, anche grazie al supporto microSD fino a 128GB.

La camera arriverà con una base girevole, grazie alla quale poterla orientare in qualsiasi modo, e dunque posizionarla in qualsiasi angolo della casa. Grazie alle sue dimensioni davvero ridotte, appena 4,4 cm di lunghezza, e 2,4 cm di altezza, si tratta di un occhio praticamente invisibile, da poter tenere al riparo da occhi indiscreti.

Solitamente ha un listino di circa 35,99 euro, ma al momento la si porta a casa a 17,99 euro, utilizzando il codice sconto 67376YRC, valido fino al 20 agosto prossimo, salvo esaurimento scorte. Clicca qui per acquistarla.