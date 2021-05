Apple A15 Bionic è già in produzione nelle fonderie TSMC

Già all’inizio di aprile l’inizio della produzione di Apple A15 era indicato entro la fine di maggio ed ora, sempre da Taiwan, arriva la conferma: nelle linee di produzione e stabilimenti TSMC dedicati in esclusiva ad Apple è iniziata la produzione di Apple A15, il processore destinato agli iPhone 13 attesi questo autunno.

I dettagli sul chip e la sua architettura non sono ancora emersi, in ogni caso fin dallo scorso anno è noto che A15 sarà costruito con processo a 5 nanometri, lo stesso degli A13 ma migliorato, indicato con le sigle N5 Plus o N5P. Per questa ragione sono attesi ulteriori incrementi in termini di prestazioni ed efficienza energetica, a cui si aggiungeranno i miglioramenti in termini di core di calcolo, GPU, Neural Engine e di tutti gli altri elementi del processore introdotti dagli ingegneri Apple.

Ma anche se questi dettagli per il momento languono, l’inizio produzione di Apple A15 da parte di TSMC, segnalato da DigiTimes, è una ottima notizia per la tabella di marcia di Cupertino. Infatti nel 2020 Apple è stata costretta a posticipare il lancio da ottobre in poi degli iPhone 12, mentre per quest’anno tutte le previsioni indicano che il lancio avverrà come da tradizione a settembre.

Gli iPhone 13 sono attesi con design leggermente rivisto, principalmente nel comparto fotocamere, con quattro modelli aggiornati di quelli attuali, tutti con notch più piccolo. Almeno i due modelli top iPhone 13 Pro sono previsti con schermi OLED LTPO che permettono di regolare la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e, teoricamente, anche permettendo per la prima volta lo schermo sempre acceso, una funzione che comunque Apple potrebbe sfruttare o meno.

Tutto quello che c’è da sapere sull’attuale gamma iPhone 12 è in questo approfondimento di macitynet, invece tutto quello che sappiamo finora sui prossimi iPhone 13 in arrivo questo autunno è riassunto in questo articolo.