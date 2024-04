Sony annuncia nuovi display professionali Bravia, anche da 98 pollici

Sony ha annunciato una nuova espansione per la sua gamma di display professionali BRAVIA, introducendo un nuovo display di punta da 98 pollici della serie FW-BZ53L, caratterizzato dalla tecnologia Deep-Black Non-Glare. Inoltre, la gamma è stata ampliata con la disponibilità del modello BRAVIA FW-BZ30L anche nella versione da 98 pollici in Europa.

Ad arricchire ulteriormente l’offerta delle TV Bravia ci pensano anche i recenti annunci dei modelli BRAVIA 7, BRAVIA 8 e BRAVIA 9, accompagnati dal pacchetto di servizi Pro Prime Support Sony di 3 anni.

L’aggiunta del display da 98 pollici alla gamma di display professionali BRAVIA offre ai consumatori una nuova scelta per esigenze e ambienti di un certo spessore. Il nuovo modello FW-98BZ53L, dotato della tecnologia Deep-Black Non-Glare, completa la serie BZ40L esistente, che include già i modelli da 55 a 85 pollici. Il modello BZ53L introduce nuove funzionalità progettate per ottimizzare l’esperienza visiva in ambienti commerciali, aziendali o educativi.

Tecnologia Deep-Black Non-Glare

Il display BZ53L beneficia del rivestimento Deep-Black Non-Glare, che offre un basso livello di riflessione, un elevato contrasto e una qualità d’immagine precisa. Si tratta di una tecnologia certamente necessaria per evitare problemi di visualizzazione di contenuti digitali in ambienti luminosi o con illuminazione diretta. Queste caratteristiche lo rendono ottimizzato per un utilizzo all’interno di showroom, aule di grandi dimensioni, sale riunioni e ambienti aziendali.

Ancora, il nuovo pallino include caratteristiche smart, come un filtro Low Reflection, tecnologia di retroilluminazione Full Array Local Dimming per migliorare il contrasto e raggiungere una luminosità di 780 nits. Il pannello, tra le altre caratteristiche, vanta risoluzione 4K e 120 Hz di fresh rate, oltre a tecnologie XR Motion Clarity e XR Clear Image. Ancora, beneficia di tecnologia XR Triluminos Pro per migliorare il colore.

Altri modelli BRAVIA

Nei giorni scorsi Sony aveva già annunciato nuovi modelli di BRAVIA 7 (FWD-XR70), 8 (FWD-XR80) e 9 (FWD-XR90), che il produttore ha presentato come “la migliore qualità di luminosità e audio mai raggiunta da Sony” e che sono ottimisti per installazioni home theatre di fascia alta.

