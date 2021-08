Il router Xiaomi AX1800, trasmissione fino a 1201 Mbps a soli 25 euro su eBay

Offerta imperdibile per chi fosse alla ricerca di un router la connessione di casa. Xiaomi AX1800 è in super offerta su eBay, dove grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce, è in sconto a poco più dio 25 euro.

Al suo interno propone una potente CPU quad-core, con accelerazione hardware NPU single-core. Si tratta di una CPU quad-core a 64 bit A53 da 1,2 GHz + modulo NPU single-core da 1,5 GHz, che offre il 130% in più di potenza di calcolo, utilizzo della CPU inferiore al 10% fino a 128 dispositivi collegati.

Vanta un’ampia memoria da 256 MB così da potersi collegare stabilmente a 128 dispositivi. E’ ottimizzato per Mi Smart Home, potendo configurare un dispositivo Mi smart con l’app Mi Home quando lo si collega a Internet per la prima volta, senza necessità di inserire manualmente la password ad ogni accesso.

Il router propone quattro antenne omnidirezionali da 5 dBi, per una copertura più ampia e una distanza di trasmissione più lunga. Supporta algoritmi di correzione degli errori LDPC per migliorare in modo significativo le capacità anti-interferenza e la copertura del segnale per la trasmissione dei dati.

Al suo interno anche grandi dissipatori di calore in alluminio e pasta termica altamente conduttiva, con pannelli superiori e inferiori che hanno canali di raffreddamento, il tutto per una buona convezione dell’aria, garantendo un funzionamento affidabile e a lungo termine della macchina.

Il router in questione solitamente ha un listino che supera i 40 euro, ma al momento lo si può acquistare su eBay a 25,49 euro grazie al codice sconto MIDAYSAGO21.