Il set di cacciaviti Xiaomi super resistente costa appena 27 euro

Per gli amanti del fai da te Xiaomi è ormai diventato un punto di riferimento, grazie ai numerosi strumenti offerti agli utenti. E’ il caso di questo nuovo kit, con ben 20 punte ultra resistenti, questa volta brandizzate Wowstick. Al momento in super offerta costa appena 27 euro, mentre se volete un pad di lavoro adatto, il tappetino costa appena 8 euro. Clicca qui per acquistare il set di cacciaviti.

Il kit integra un set di cacciaviti tutti in lega di acciaio magnetico. Le punte sono S2, in lega di acciaio, con un manico ultra resistente in cui poter abbinare le diverse punte, a seconda della tipologia di lavoro da eseguire. Si tratta di punte magnetiche, che dunque non si faticherà a inserire correttamente, per essere utilizzate in totale stabilità.

Adatto per più scenari, con due diversi manici, uno più grane e l’altro più piccolo, così da soddisfare le diverse esigenze, per una maggiore precisione, per i diversi lavori da effettuare in casa. Il cacciavite più grande servirà per le operazioni di montaggio di mobili, come scrivanie, sedie e altro ancora, mentre quello più piccolo potrà essere utilizzato per lavori di precisione, ad esempio su oggetti più piccoli, come smartphone e orologi.

Vengono consegnati in un pratico astuccio, facile da trasportare con sé, così da tenerli in ordine, senza pericolo di perderli. E’ possibile anche abbinare un pad per la somma di 8 euro, ossia un tappetino di lavoro, così da non rovinare certamente le superfici su cui si lavora.

Il set di cacciaviti solitamente ha un costo di oltre 50 euro, ma al momento si acquista in offerta a circa 27 euro. Clicca qui per acquistare.