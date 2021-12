Apple Watch, un problema con la ricarica dopo l’aggiornamento a watchOS 8.3

Alcuni utenti di Apple Watch Series 7 lamentano un problema con la ricarica dopo l’aggiornamento a watchOS 8.3. Lo riferisce il sito MacRumors ma indicazioni simili sono riportate anche su Reddit e nei commenti dell’area Community del sito Apple.

La maggiorparte delle lamentele riguarda i caricabatteria di terze parti, con gli utenti che segnalano l’impossibilità di ricaricare i loro Apple Watch. Un utente su Reddit riferisce: “Ho aggiornato il mio orologio la scorsa notte a 8.3, questa mattina l’ho collocato su un caricabatteria di terze parti, sono ritornato dopo un’ora e la ricarica è arrivata forse al 2%”. E ancora: “Ho provato la stessa operazione con l’orologio di mia moglie e il suo caricabatterie di terze parti, ottenendo lo stesso risultato”. Collocando il dispositivo sul caricabatterie ufficiale, il problema non si presenta.

Vi sono segnalazioni simili per vari caricabatterie di terze parti e il problema sembra essere diffuso con modelli di tutti i tipi e non circoscritto a pochi. Molte lamentele sono segnalate con un economico caricabatterie di terze parti in vendita su Amazon ma vi sono segnalazioni anche per prodotti di brand come Belkin.

Nella maggiorparte dei casi l’Apple Watch sembra caricarsi per alcuni minuti ma poi la ricarica si interrompe all’improvviso. Riavviare l’Apple Watch in alcuni casi sembra essere di aiuto ma questa non sembra essere una soluzione definitiva e il problema continua in molti casi a verificarsi anche dopo lo spegnimento (tenendo premuto il tasto laterale fino a quando non appare il cursore, quindi trascinando il cursore Spegni verso destra) e l’avvio (tenendo premuto il tasto laterale fino a quando non viene visualizzato il logo Apple).

Un numero limitato di utenti segnala problemi anche con il dock magnetico per la ricarica di Apple, altri segnalano una maggiore lentezza nella ricarica o un consumo anomalo della batteria, tutti problemi segnalati dopo l’aggiornamento a watchOS 8.3.

Non è al momento chiaro se Apple stia già lavorando per risolvere i problemi segnalati ma è probabile che con l’emergere di nuove segnalazioni, un fix arriverà con il futuro aggiornamento di watchOS.