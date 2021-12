DAZN Winter Break, lo sport non va in vacanza

Alla vigilia della pausa invernale della Serie A TIM, lo sport su DAZN si prepara per le feste e continua a regalare emozioni a tutti gli appassionati sportivi: in questo articolo trovate una selezione dei contenuti disponibili in piattaforma per DAZN Winter Break.

Tanti sport dal vivo e format on demand, da vedere insieme o in compagnia durante le vacanze. Proposte che riuniscono grandi e piccini come Scintille e C’era una Porta, ma anche contenuti che fanno fare un tuffo nella vita dei campioni di calcio con Day Off e Culture. Tanti anche i live, come quello della tradizionale finale mondiale del Campionato di Freccette e importanti momenti calcistici con gli appuntamenti di Serie B, Carabao Cup e LaLiga.

Contenuti On Demand

Scoprire il tema della diversità raccontando il calcio, vero e proprio melting pot di nazionalità e tradizioni, per questo è nato il format Culture. In questa nuova puntata dedicata alle feste, il difensore dell’Inter Stefan De Vrij racconta le sue origini olandesi e il suo talento nascosto, che lo rende incantatore anche fuori dal campo: il pianoforte.

Il giornalista e telecronista Stefano Borghi, ormai voce di riferimento per gli appassionati di Serie A, nel format Vocabolario Borghi trasforma le parole del gergo calcistico in un vero e proprio racconto narrativo. Il termine “Fracasso” è il protagonista della puntata del 27 dicembre.

Il 2022 si apre con un nuovo format DAZN, Day Off, una giornata fuori dal campo in compagnia di un calciatore della Serie A TIM. Condotto da Diletta Leotta, Day Off porta lo spettatore a conoscere i giocatori sotto una luce più personale. Il 3 gennaio 2022, il primo protagonista è Federico Bernardeschi, centrocampista di Juventus e Nazionale Italiana. Dalla sua passione per l’arte e per la musica, alla cucina, ai momenti che hanno marcato la sua vita: tutti gli ingredienti per imparare a staccare dal calcio e ricaricarsi.

Dal 24 dicembre al 5 gennaio tornano visibili tutte le puntate di C’era una porta, il format che racconta, seguendo i codici narrativi della fiaba, i grandi personaggi del calcio come Totti, Messi e Maradona e di Scintille, la serie che racconta l’indimenticabile prima volta dei bambini vissuta allo stadio che si arricchisce di una nuova storia, quella del piccolo Andrea. Di famiglia biancoceleste va allo stadio con mamma e papà per vedere per la prima volta la Lazio, qui incontra Ciro Immobile e vive una serata davvero speciale, nella cornice spettacolare della partita Lazio-Udinese, terminata con un 4-4.

Con la fine dell’anno che si avvicina, inizia il tempo dei bilanci. Dal 27 al 31 dicembre cosa c’è di meglio se non rivivere i 50 gol più belli di questo 2021? Non solo i gol più belli dell’anno ma anche una collezione delle reti migliori segnate da tre fortissimi marcatori: l’appuntamento è con Goal Collection. Dal 28 dicembre al 30 dicembre sono disponibili in piattaforma i migliori gol di Ciro Immobile che ha all’attivo 13 gol da inizio campionato, seguiti da quelli di Duván Zapata che a ottobre ha raggiunto quota 100 gol in Serie A e infine, del capocannoniere di questa stagione, l’ambitissimo Dusan Vlahovic con i suoi 16 gol.

Contenuti Live:

24 dicembre: un nuovo appuntamento con il football americano che vede sfidarsi San Francisco 49ers-Titans; inoltre, il 25 e 26 dicembre, live anche i Saturday Games.

26 dicembre e 29 dicembre: si giocheranno la diciannovesima e la ventesima giornata di Serie BKT; da segnalare, il big-match Pisa-Frosinone il 26 dicembre. Mentre il 29 dicembre, la Serie BKT chiuderà il 2021 con la prima giornata di ritorno. L’appuntamento da fissarsi in calendario è il posticipo Lecce-Cremonese alle ore 20.30;

2 gennaio: diciannovesima giornata de LaLiga, da segnalare Atlético Madrid-Rayo Vallecano;

3 gennaio: la giornata finale del World Darts Championship, chi metterà a segno il colpo migliore?

4 gennaio: per il calcio inglese le semifinali di Carabao Cup;

6 gennaio: prima giornata di ritorno di Serie A con Juventus-Napoli e Milan-Roma;

7-10 gennaio: terzo turno di FA Cup;

8-9 gennaio: seconda giornata di ritorno di Serie A con Inter-Lazio e Roma-Juventus.

