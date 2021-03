Il sosia del NES mini con 500 giochi inclusi è in offerta a 16,99 €, spedizione gratis

Sembra proprio il mini NES, la console che Nintendo ha riproposto qualche anno fa per commemorare la prima console che ha fatto la storia dei videogiochi, quella che potete comprare in offerta su TomTop a soli 16,99 euro con spedizione gratis.

Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio sosia, che ne imita soprattutto l’aspetto esteriore: la forma, i colori e le stampe sulla console sono praticamente gli stessi, compresi i due joypad inclusi in confezione che propongono la tradizionale forma rettangolare, con tanto di bottoni rossi a destra e frecce direzionali squadrate in nero a sinistra.

A differenza però del NES originale, dentro ci sono 500 videogiochi pronti all’uso, senza dover inserire cartucce o scaricare app dal web. Tirata fuori dalla confezione basta collegare i vari cavi, accenderla e scegliere il titolo dal menu per cominciare a giocare subito. Serve solo un televisore e un bel divano dove rilassarsi durante le partite.

Non è necessario avere il TV di ultima generazione perché si collega alle porte RCA (giallo per il video, bianco e rosso per audio in stereofonia) – presenti anche sui televisori di 20 anni – fa attraverso il cavo in dotazione.

Anche a prezzo pieno (circa 33 euro), questa console è davvero allettante perché comprende tutto: non solo la console, ma anche due joypad per poter sfidare un altro giocatore e 500 videogiochi tra i più diffusi nelle sale giochi degli anni ’80 e ’90 per potersi divertire da soli o in compagnia.

Al momento però come dicevamo questa console, che per altro occupa uno spazio davvero ridotto perché è lunga quasi 13 centimetri e alta poco più di 4 centimetri, si può comprare in offerta lampo su TomTop praticamente a metà prezzo: la pagate 16,99 euro con spedizione gratis.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.