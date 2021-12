Iliad annuncia le mega offerta Flash 150 5G

iliad rivoluziona una volta ancora il mercato presentando oggi Flash 150 5G, la prima offerta in Italia con un pacchetto di 150GB di traffico dati, senza limiti di velocità e con 5G incluso, minuti e messaggi SMS illimitati, zero costi nascosti e zero vincoli a 9,99 euro al mese.

La nuova offerta iliad Flash 150 permette a tutti gli utenti di acquistare un pacchetto sensazionale per navigare anche in 5G con 150GB, a un costo mensile inferiore a 10 euro che non subirà mai rimodulazioni, come da sempre garantito da iliad. Un’offerta unica in Italia come mostra la tabella che riportiamo in questo articolo, e che viene presentata nella formula Flash di iliad, per cui è limitata nel tempo e può essere sottoscritta entro e non oltre l’11 gennaio 2022.

Come gli altri piani offerti da iliad, anche la nuova offerta Flash 150 include 7GB di traffico dati in roaming in Europa, oltre a minuti illimitati di chiamate verso numeri fissi e mobile internazionali, in oltre 60 destinazioni in Europa, USA e Canada.

Naturalmente il traffico su rete 5G è disponibile nelle aree dove è già presente la rete di ultima generazione iliad, principalmente in alcune zone delle principali città in Italia. Superati i 150GB di traffico dati è possibile continuare a navigare al costo di 0,90 € per 100GB, previo espresso consenso dell’utente.

L’offerta iliad Flash 150 5G può essere attivata online sul sito iliad e tramite gli oltre 3.500 punti vendita iliad: su Simbox presso Flagship Store e iliad Corner, presso gli iliad Point diffusi in centinaia di punti Snaipay in tabaccherie, edicole e bar, e con iliad Express, che permette di acquistare una SIM iliad anche in ipermercati, supermercati, store di elettronica di consumo e bookstore. A novembre iliad ha annunciato di aver superato 8 milioni di utenti abbonati.

