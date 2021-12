Offerta Logitech: compri mouse e tastiere MX Series e ricevi due mesi di Creative Cloud

Con l’acquisto di un prodotto Logitech MX Series riceverete un abbonamento gratuito di 2 mesi al piano Fotografia di Adobe Creative Cloud del valore di 58 euro (IVA compresa), oppure 1 mese di abbonamento a tutte le app di Adobe Creative Cloud del valore di 24 euro.

E’ il succo della promozione valida fino al 31 gennaio 2022 e che permette agli utenti di beneficiare dell’accesso gratuito ai software di Adobe comprando uno dei mouse o delle tastiere di Logitech aderenti alla promozione. Nello specifico è possibile scegliere tra il Logitech MX Master 3, il Logitech MX Master 3 per Mac, il Logitech MX Anywhere 3, il Logitech MX Anywhere 3 per Mac, il Logitech MX Keys e il Logitech MX Keys per Mac, di cui trovate i dettagli riguardo caratteristiche e prezzi nelle schede prodotto allegate in calce a questo articolo.

Sostanzialmente, una volta completato l’ordine si riceverà, insieme alla ricevuta, un link al portale di riscatto Adobe Partner Offer e un codice univoco nell’e-mail di conferma della consegna del prodotto. Da qui sarà poi possibile sceglire l’offerta che si preferisce seguendo le istruzioni visualizzate per Creative Cloud, che comprende ad esempio l’accesso a programmi come Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe XD e Adobe Acrobat DC insieme a 20 GB di archiviazione su cloud.

Come per tutte le altre promozioni che vengono lanciate durante il Black Friday, le scadenze sono condizionate anche dal numero di scorte disponibili in magazzino: non possiamo perciò escludere che uno o più prodotti possano registrare il “tutto esaurito” prima della naturale scadenza dell’offerta, pertanto se volete approfittare di questa occasione sarebbe bene che portiate a termine l’acquisto nel più breve tempo possibile non solo per sfruttare lo sconto sui prodotti ma anche per accedere all’abbonamento proposto dalla collaborazione tra Logitech e Adobe.

