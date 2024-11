Facebook Messenger, ora con integrazione Siri, messaggi audio e video

Pubblicità

Meta presenta Messenger (qui per iOS e qui per Android) come un modo semplice per “connettere le persone che contano nella nostra vita”, offrendo funzioni che consentono di inviare Reels ad amici o videochiamare i propri cari.

Meta ha ora annunciato nuove funzionalità che riguardano le chiamate, rendendole “più semplici, affidabili e divertenti”.

A settembre sono state annunciati nuovi modi per personalizzare i temi delle chat Messenger con immagini uniche generate con l’AI; a breve sarà possibile sfruttare sfondi AI anche nelle videochiamate Messenger per “evidenziare il proprio stato d’animo” o “aggiungere un po’ di entusiasmo” nelle conversazioni.

Per creare uno sfondo AI personalizzato, basterà selezionare l’icona effetti nella barra laterale delle videochiamate e scegliere “Sfondi”.

Meta ha anche predisposto le videochiamate in HD e nuove funzionalità per la soppressione dei rumori di sottofondo e di isolamento vocale, opzioni indicate come in grado di offrire “chiamate più chiare e di maggiore qualità”.

La qualità HD è attiva di default per le chiamate effettuate tramite Wi-Fi. Per abilitare l’HD con le chiamate effettuate con il piano dati del cellulare, basterà aprire le impostazioni di chiamata e attivare la voce dedicata per il video HD con dati mobili. La soppressione dei rumori di sottofondo e l’isolamento vocale possono essere attivate dalle impostazioni di chiamata in Messenger.

È stata predisposta la possibilità di lasciare un messaggio audio o video, utile quando gli amici non possono rispondere, usando il pulsante dedicato per la registrazione.

Quando abbiamo le mani occupate, possiamo chiedere a Siri di fare chiamate e inviare messaggi, usando una frase del tipo: “Hei Siri, manda un messaggio a Maria su Messenger” e dettare il testo.

Altre piccole novità della versione per iOS riguardano correzioni ad arresti anomali durante l’uso dell’app, miglioramenti delle prestazioni per eliminare la latenza in alcune funzionalità e il supporto di non meglio specificate funzionalità di iOS 18.