Come importare contatti in formato vCard (file vcf) nei Contatti di iPhone

vCard è un formato per il salvataggio di file (estensione .vcf) sui quali è possibile memorizzare informazioni di uno o più contatti; è un formato gestito da vari programmi e sistemi operativi ed è lo standard Internet per la condivisione delle informazioni sui contatti.

Possiamo inviare e ricevere un vCard; il relativo file VCF può essere inviato come allegato ad un messaggio e il sistema operativo lo interpreterà come contatto consentendo di aggiungerlo o integrarlo con la rubrica esistente.

Come importare un file VCF su iPhone

Come accennato, possiamo ricevere file .VCF (file nei quali può essere presente uno ma anche più contatti) partendo da varie fonti (es. i contatti esportati da Google). I contatti in formato vCard possono essere importati dall’app Messaggi, Mail e aperti con l’app File e altre app ancora.

Come importare vCard da Messaggi o Whatsapp

Se qualcuno ci manda contatti in formato vCard, basta un singolo tap sul contatto inviato: apparirà una finestra con le opzioni “Crea nuovo contatto” (per creare un contatto del tutto nuovo) o “Aggiungi a contatto esistente”) per integrare le nuove informazioni in un contatto esistente. Se i contatti sono più di uno, apparirà la voce “Aggiunti # contatti” (al posto del simbolo # il numero dei contatti), con l’elenco (sono visionabili uno ad uno) e la possibilità di aggiungerli tutti insieme.

Contatti duplicati

Se per qualche ragione avete contatti duplicati, potete aprire l’app Contatti su iPhone; nella parte alta della schermata appare la dicitura con il numero di contatti duplicati: è possibile visualizzarli, unirli (fonderli) con contatti esistenti o ignorarli.

