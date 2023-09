Ecco l’effetto degli Phone 15 in tasca (buone e cattive notizie)

Sarà più leggero ma più spesso. Parliamo di iPhone 15 Pro e di iPhone 15 Ultra (quest’ultimo il nuovo nome degli iPhone 15 Pro Max) le cui misure sono state anticipate nei giorni scorsi dal giornalista Mark Gurman e ora precisate dal sito americano MacRumors.

Il cambiamento, volendo dar credito a quanto riferisce, appunto, la pagina Web sarebbe particolarmente evidente rispetto a quanto accaduto in passato in particolare in peso e spessore. Lo si percepisce scorrendo le differenze tra le misure che pubblichiamo nelle tabelle che trovate qui sotto nella quale, a termine di paragone, include anche iPhone 13 Pro e iPhone 12 Pro.

iPhone 15 Pro, più spesso ma più leggero

Per lo spessore iPhone 15 Pro misurerà 8,25mm. iPhone 14 Pro è spesso 7,85mm. Parliamo di un incremento del 5%. Se si va a ritroso si nota che Apple ha progressivamente aumentato questo fattore dimensionale nella gamma Pro. iPhone 12 Pro era spesso 7,4 mm iPhone 13 Pro 7,65. Siamo di fronte ad un incremento, non irrilevante, di oltre l’11% in tre anni.

Va anche detto che iPhone 15 Pro, se le misure saranno confermate, potrebbe essere il secondo iPhone più spesso di sempre. Peggio fa solo il vetusto (iPhone XR che misurava 83mm. Ma si trattava del modello entry level; iPhone XS era spesso 7,7mm.

Anche se non abbiamo in mano nessun dispositivo al momento, sappiamo che questo progresso nelle dimensioni è stato frutto essenzialmente dell’aumento della protrusione degli obbiettivi e dell’aumento correlato dalla dimensione del sensore che richiede una maggior distanza tra lente e sensore stesso. Visto che quest’anno però la fotocamera di iPhone 15 Pro non dovrebbe essere diversa da quella di iPhone 14 Pro, è probabile che ad incidere sia la scelta dei materiali che ha determinato anche un cambio della forma.

È interessante anche notare che cambiano modestamente anche le altre dimensioni riducendo larghezza e lunghezza a quelle degli iPhone 13 Pro e iPhone 12 Pro. iPhone 14 Pro era infatti cresciuto di un millimetro. iPhone 15 Ultra addirittura potrebbe essere il 6,7 pollici più piccolo di sempre.

A fronte di uno svantaggio, lo spessore, iPhone 15 Pro avrebbe un vantaggio rispetto ai predecessori: il peso. Con 188 grammi, contro 206 di iPhone 14 Pro, circa il 9% meno e pesante quanto pesava iPhone 13 Pro. Differenze che si rispecchiano quasi interamente anche nel confronto tra iPhone 14 Pro Max e iPhone 15 Ultra.

Quale esperienza d’uso?

Tutto questo dovrebbe dare vita ad un’esperienza d’uso complessivamente migliore rispetto ad iPhone 14 Pro. L’aumento dello spessore dovrebbe incidere negativamente nella sensazione meno di quanto non faccia sul fronte positivo il peso. Questo in particolare per iPhone 15 Ultra. Con i suoi 221 grammi non solo peserà meno di iPhone 14 Pro ma anche meno di iPhone 11 Pro Max (226 grammi) che era di alluminio e non di acciaio come gli ultimi tre modelli.

iPhone 15 contro iPhone 14

Parlando di iPhone 15 e iPhone 15 Plus rispetto ai modelli precedenti, le differenze sarebbero talmente minime da poter considerare i due dispositivi virtualmente identici. Si tratta di una prova che siamo di fronte ad un dispositivo che cambia poco dal punto di vista della struttura e forse anche internamente.

A questo link trovate tutte le principali novità di iPhone 15 Pro. A questo tutte quelle di iPhone 15. Abbiamo anche pubblicato un articolo con i prezzi possibili di iPhone 15 e iPhone 15 Pro.