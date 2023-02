Netflix, come impostare manualmente limitazioni alla visualizzazione di contenuti

Se siete genitori preoccupati di ciò che potrebbero guardare i vostri figli su Netflix, esistono diverse funzionalità previste da questa piattaforma per impostare le classificazioni per età o bloccare determinati titoli.

Impostando la classificazione per età di un profilo, quel profilo vedrà solo le serie TV, i film e i giochi corrispondenti o inferiori alla classificazione selezionata dall’utente amministratore ma quest’ultimo può anche impostare manualmente determinate limitazioni, indipendentemente dalla classificazione.

Di seguito vi spieghiamo come fare:

1) Collegatevi su Netflix con il vostro account (quello che consente di gestire tutte le fasce di età)

2) Selezionate l’opzione “Account” (dal computer si accede a questa voce facendo click sull’icona in altro a destra)

3) Appare la schermata con varie informazioni relative al vostro account; scorrete fino alla sezione “Profili e filtro famiglia”; selezionate il profilo che desiderate impostare e fate click su “Cambia” nella sezione “Limitazioni di visualizzazione”.

4) Dopo aver inserito la password, appare una videata che consente di personalizzare le limitazioni di visualizzazione.

Da questa sezione possiamo impostare la classificazione su: “Per tutti”, “7+”, “13+”, “16+”, “18+”, possiamo attivare il “Profilo Bambini” (mostrare l’area solo con titoli adatti ai bambini) e anche decidere di non mostrare titoli specifici indipendentemente dalla classificazione per età (basta inserire il titolo della serie TV o del film).

Chi determina queste classificazioni?

Le classificazioni per età per serie TV e film variano a seconda dell’area geografica. Le classificazioni per età sono determinate da Netflix o da vari enti nel mondo. Netflix riferisce che determina le classificazioni per età “in base alla frequenza e all’impatto di contenuti per adulti all’interno di un titolo”, ad esempio il numero eventuale di scene contenenti violenza, sesso, linguaggio per un pubblico adulto, nudità e consumo di droghe.

Su Macitynet trovate altri interessanti tutorial e servizi su Netflix a partire da questa pagina. Trovate tutti i tutorial di macitynet a partire da questa pagina.