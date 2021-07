I PC da gioco ad alte prestazioni consumano troppo: vietata la vendita in alcuni stati USA

Sei Stati americani hanno attuato nuovi regolamenti che impediscono la vendita di PC “ad alte prestazioni”, evidenziando che computer troppo assetati di energia contribuiscono a far crescere le bollette impedendo la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

La nuova legislazione è in vigore in California, Colorado, Hawaii, Oregon, Vermont e Washington, stati che hanno scelto norme più rigorose in materia di consumo energetico, una mossa che inciderà sulla vendita di PC di fascia alta.

Il sito The Register spiega che negli Stati in questione Dell non offre più due PC desktop della serie Alienware pensati per il gaming ma lo stesso problema si presenta per altri produttori che propongono configurazioni con CPU Intel e AMD con schede video top di gamma Nvidia e AMD Radeon.

Lo stop alla vendita di determinate tipologie di PC in alcuni Stati USA arriva con la seconda fase del piano della California Energy Commission (CEC) che obbliga i produttori a rispettare specifici standard in materia di consumi.

Non è chiaro se il problema riguardi anche Apple con i Mac Pro Pro. Il sito Appleinsider riferisce che un Mac Pro 2019 configurato con processore Intel Xeon W 28‑core a 2,5GHz, due Radeon Pro Vega II Duo, 1,5TB di RAM, scheda Apple After Burner e SSD da 4TB, ha un assorbimento in idle (inattivo) di 302W e di 902W con CPU a pieno carico, numeri che sono superiori alle specifiche indicate da Dell per l’Alienware Ryzen Edition che non è più possibile spedire in sei Stati USA. I requisiti hardware variano ovviamente da dispositivo a dispositivo, e in base alla configurazione ed è dunque possibile che i Mac Pro rientrino nelle specifiche previste nelle line guide della CEC.

Con le nuove regole in vigore, le autorità hanno previsto di risparmiare 2,3 miliardi di chilowattora all’anno, equivalenti al consumo energetico di tutte le case di San Francisco, rilasciando nell’aria meno inquinamento atmosferico dovuto alle centrali elettriche a combustibili fossili.

A dicembre di quest’anno toccherà anche ai produttori di monitor, notebook e altri prodotti rispettare ulteriori regole.

Per calcolare correttamente l’elettricità consumata da un computer basta conoscere i watt consumati (si può fare usando un UPS che consente di monitorare con precisione i consumi oppure usando un wattmetro o misuratore di corrente da collegare al computer e agli apparecchi ad esso collegati) e conoscere i kw/h consumati;

Per avere il costo totale derivante dall’uso del proprio computer per un determinato numero di ore al giorno basta utilizzare la seguente formula:

[(watt * numero di ore) /1.000] * costo kWh = costo totale

Per conoscere il costo annuo basta moltiplicare il valore ottenuto per 365 e ottenere così la spesa totale di 12 mesi.