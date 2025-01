SwitchBot e tutte le soluzioni innovative al CES 2025 con Robot S20 Pro, Lock Ultra e Video Dorbell portatile

Pubblicità

Oltre al robot tuttofare (e complicato da menzionare) Multitasking Household Robot K20+ Pro SwitchBot presenta al CES 2025 una nutrita serie di prodotti nati anche per il retrofitting. Quindi non solo il primo robot domestico multitasking al mondo, ma anche il nuovo robot per le pulizie dalle caratteristiche uniche, una serratura smart compatta e potente e infine un campanello con monitor da interno spostabile in qualsiasi punto della casa.Vediamoli insieme

SwitchBot Floor Cleaning Robot S20 Pro: con mocio a rullo estensibile per pulire qualsiasi angolo della casa

Oltre al primo robot domestico multi-tasking al mondo, SwitchBot K20+ Pro, SwitchBot presenta al CES 2025 il robot per la pulizia dei pavimenti, SwitchBot Floor Cleaning Robot S20 Pro che sviluppa i concetti del precedente S10 con un design unico funzionalità invvative.

La novità assoluta è la presenza di una spazzola laterale estensibile per pulire gli angoli più stretti della casa e un mocio a rullo estensibile che si adatta perfettamente ai bordi delle pareti, garantendo una copertura del 100% ed eliminando le zone morte negli angoli difficili da raggiungere.

S20 Pro è dotato anche di un doppio design anti-groviglio che include una spazzola a rullo principale monolaterale e un’esclusiva spazzola laterale a due fasce che dovrebbe impedire il groviglio di capelli per una pulizia comtomia. Il sistema autopulente RinseSync assicura che ogni passata di mocio venga eseguita con un rullo pulito senza trasferire di nuovo lo sporco sul pavimento. Grazie all’enorme potenza di asiprazione di 15.000 Pa, SwitchBot S20 garantisce prestazioni di pulizia del pavimento anche contro lo sporco più persistenet.

Come il suo predecessore S20 Pro include una stazione base all-in-one in due configurazioni, la prima con un normale serbatoio dell’acqua e un’altra con il sistema di riempimento e scarico automatico che si collega ad alimentazione e scarico dell’acqua.

Entrambe le configurazioni garantisco l’asciugatura del mocio ad alta temperatura, la raccolta automatica della polvere e riempimento della soluzione detergente. La macchina principale è retrocompatibile con la stazione dell’acqua S10 e l’umidificatore evaporativo SwitchBot: una soluzione che permette l’evoluzione della vostra attrezzatura per le puliziei di casa.

SwitchBot, S20 Pro sarà certificato Matter senza bisogno di hub e supporterà un’integrazione perfetta con altri dispositivi intelligenti.

SwitchBot Lock Ultra: la serratura intelligente diventa più versatile e compatta

Il successo della serratura smart SwitchBot Lock Pro dello scorso anno ha indotto SwitchBot a sviluppare il nuovo modello compatto Lock Ultra che migliorare la sicurezza offrendo una soluzione più adattabile e adatta al retrofit e in grado, a detta dell’azienda, di gestire 99,9% delle serrature esistenti, rendendola ideale sia per chi è in affitto sia per chi è proprietario di una casa. Il massimo dell’adattabilità si può comunuqe ottenere nei rari casi in cui l’installazione standard non è possibile con soluzioni personalizzate stampate in 3D.

La tecnologia FastUnlock offre su Lock Ultra velocità di sblocco fulminee e supporta fino a 16 metodi di sblocco, tra cui riconoscimento delle impronte digitali, controllo tramite app per smartphone, schede NFC e comandi vocali tramite Alexa, Google Assistant e Siri. In più un sistema a tripla alimentazione evita il rischio di rimanere bloccati fuori a causa della mancanza di corrente.

Lock Ultra incorpora anche un sistema di protezione a sei livelli, tra cui crittografia AES-128, avvisi di manomissione, funzionalità di blocco automatico e altro ancora. Si integra perfettamente con l’ecosistema SwitchBot e supporta Matter (sono necessari hub SwitchBot abilitati a Matter come SwitchBot Mini o Hub 2 ), rendendolo compatibile con Apple HomeKit e altre piattaforme per la casa intelligente.

SwitchBot Video Doorbell, una soluzione completa senza cavi per l’ingresso sotto controllo

Il campanello con video SwitchBot Video Doorbell è dotato di un display portatile da 4,3 pollici che garantisce un utilizzo senza interruzioni mentre il collegamento Wi-Fi diretto garantisce uno streaming fluido e una funzionalità ininterrotta anche durante la mancanza di rete.

Il campanello ha una durata della batteria di circa 20 mesi con connettività wireless a basso consumo al monitor e il monitor supporta fino a 512 GB di spazio di archiviazione locale (con scheda di memoria opzionale) senza il pagamento canoni mensili. Trovate pure un campanello integrato da 100 dB che garantisce un segnale di alto livello e che funziona anche da gateway per i prodotti di blocco SwitchBot.

La telecamera ha una risoluzione 2K ultra-HD, visione notturna a colori e una visuale grandangolare di 165°. Si integra integra con Alexa, supporta il rilevamento del movimento tramite IA e consente il monitoraggio remoto tramite l’applicazione. Non dovendo portare cavi all’esterno l’installazione richiede solo 3 minuti con adesivo o viti, senza modifiche alla parete. Il monitor portatile SwitchBot può essere posizionato su un tavolo o montato su pareti, ovunque sia disponibile una presa di corrente. Potete persino appoggiorlo sul robot K20+ per farvi seguire dal citofono in qualunque stanza vi troviate!

Per tutti i dati su disponibilità e prezzi dei dispositivi SwitchBot potete visitare la pagina europea di SwitchBot.

I prodotti Switchbot sono disponibili anche su Amazon.