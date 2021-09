In offerta a 66 € su Amazon il drone tutto fare Goolsky S162

Goolsky S162 è un drone con camera HD e con GPS integrato. Al momento è in offerta su Amazon a oltre metà prezzo, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce. Clicca qui per comprare.

Per chi ama fare foto aeree, potrebbe essere il drone giusto per iniziare, anche grazie al fatto che permette di registrare video con camera HD. Tra le numerose funzioni di volo, il drone propone anche il riconoscimento dei gesti basata sull’apprendimento, così che la fotocamera possa scattare foto e registrare video in base ai gesti del pilota. In questo modo, sarà possibile scattarsi selfie aerei con le mani libere.

Come già accennato, gode di un sistema di posizionamento GPS che rende il drone completamente consapevole della sua posizione di volo, e di quella del pilota. Questo consente al quadricottero di muoversi in aria con precisione, e di mantenere la posizione senza alcun problema. Allo stesso modo, grazie ai satelliti, potrà ritornare alla base

Ancora, tra le sue modalità di volo, anche quella che permette di impostare un bersaglio per far riconoscere al drone automaticamente oggetti di diverse forme e dimensioni, che potrà seguire in base alla loro posizione e alla loro velocità. Questo sistema di volo consentirà di indicare un determinato oggetto, per far sì che il drone voli intorno a quest’ultimo, fornendo un video a 360 gradi.

Il drone ha, da piegato, dimensioni pari a 16 x 10 x 7,5 cm, mentre da aperto propone misure 24 x 19 x 7,5 cm. In totale, il drone ha un peso di 242 grammi. A livello di caratteristiche tecniche, la telecamera offre un raggio di visione di 120 gradi, potendo scattare immagini con risoluzione da 1920 x 1080 a 20 fps. Incluse in confezioni anche due batterie, oltre al telecomando, che permette di pilotare il drone fino a 300 metri.

Solitamente, Goolsky Drone S162 ha un costo di 132,99 euro, ma al momento è disponibile a 66,49 euro, utilizzando il codice sconto NXBSD2Q6, valido fino al 20 settembre. Clicca qui per comprare.