Apple Watch 7 è compatibile con i cinturini precedenti

Apple rimuove in via ufficiale tutti i dubbi: il nuovo Apple Watch 7 presentato nell’evento California Streaming del 14 settembre è retro compatibile con i cinturini dei modelli precedenti. Lo smartwatch Apple di ultima generazione annunciato durante l’evento California Streaming del 14 settembre ha riservato qualche sorpresa nel design, non presentando bordi squadrati come si pensava. La buona notizia, comunque, arriva dai cinturini.

Nelle settimane scorse le voci erano contrastanti: inizialmente c’era chi scommetteva con la compatibilità dei cinturini, ma successivamente le indiscrezioni andavano in senso contrario. Il dubbio sorgeva dalle più grandi dimensioni di Apple Watch 7, che sarà venduto in versioni da 41 e 45 mm. Evidentemente il design che mantiene i bordi arrotondati dei modelli precedenti permette a questo Apple Watch 7 di essere utilizzato con i cinturini dei modelli precedenti, nonostante l’incremento contenuto delle dimensioni della cassa.

Ricordiamo che il nuovo Apple Watch 7 sarà disponibile in cinque nuove colorazioni in alluminio, mentre ci saranno tre nuovi colori per il modello acciaio inossidabile, e due finiture in titanio. Grazie al suo schermo più grande, Apple Watch Series 7 avrà una tastiera completa con QuickPath, un’interfaccia utente completamente ottimizzata e nuovi quadranti.

Apple afferma che questo nuovo orologio offre uno schermo molto più luminoso, che ne migliora la leggibilità sia in interni che all’aperto, ed è stato presentato come l’Apple Watch più resistente di sempre, con certificazione alla polvere IP6X, resistente all’acqua WR50 e “schermo resistente alle crepe”. Tutto quello che c’è da sapere su Apple Watch 7 lo trovare a questo indirizzo, invece tutte le novità presentate da Apple durante l’evento California Streaming del 14 settembre sono riassunte in questo articolo.

Per tutto quello che c’è da sapere sulle ultime novità Apple è possibile consultare diversi articoli di macitynet:

Oltre a tanti approfondimenti che continuano ad aumentare di ora in ora, qui di seguito i principali:

L’elenco è lungo e in costante evoluzione: tutti gli articoli che macitynet dedica alle ultime novità Apple sono disponibili a partire dalla nostra home page.