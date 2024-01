In prova Ezviz RC3, il robot aspirapolvere essenziale che vuole salvare il pianeta

Il mondo delle pulizie smart ha fatto passi da gigante. Al giorno d’oggi ci sono robot completamente smart, in grado di essere gestiti dallo smartphone e in grado di autopulirsi. Certo, i prezzi salgono sempre più. Eppure, c’è ancora spazio per robot aspirapolvere efficienti, che puntano all’essenziale e che costano davvero poco. E’ il caso di questo Ezviz RC3, un robot aspirapolvere che perde molte delle funzioni smart, ma che fa il suo ad un prezzo estremamente contenuto.

Unboxing

Partiamo dal contenuto della confezione, che lascia già presagire una delle prime mancanze di questo aspirapolvere: la gestione da smartphone. Questo sistema di controllo viene sostituito dal telecomando incluso in confezione. Se da un lato il mancato supporto allo smartphone potrebbe apparire come una lacuna, in realtà presta il fianco ad un utilizzo più semplice e immediato. Spiegheremo meglio in seguito.

Ancora, in confezione, oltre al robot stesso, la base di ricarica, la spazzola laterale, due filtri, uno strumento di pulizia, le due batterie AAA per il telecomando e i vari manuali.

In confezione, dunque, è presente tutto il necessario per iniziare a utilizzarla sin da subito.

Come è fatto

Il robot ha una forma che risulterà familiare ai più. E’ completamente rotondo e sulla parte alta gode di due pulsanti, per l’avvio rapido della pulizia e il ritorno alla stazione di ricarica. Affinché questo avvenga, però, è necessario che durante la pulizia il robot non venga spostato manualmente dal pavimento.

Al suo interno è presente un contenuto store per la polvere particolarmente ampio, pari a 800 ml, che nella maggior parte dei casi vi consentirà di svuotarlo una sola volta a settimana.

Altra importante caratteristica di questo robot è l’altezza di appena 7,8 cm. Non avendo alcuna torretta, il robot potrà facilmente passare sotto i divani o i letti, riuscendo così a pulire in aree dove robot più spessi non riescono ad entrare.

Propone una potenza di aspirazione di 2700 Pa, non certamente la più potente del settore, ma nell’utilizzo quotidiano più che sufficiente per raccogliere briciole, peli di animali e altro sporco che può facilmente trovarsi in un qualsiasi pavimento di casa. Peraltro, questa modalità di massima aspirazione verrà automaticamente avviata quando il robot passa sui tappeti.

Primo avvio

Come già anticipato, non sarò necessaria alcuna configurazione via smartphone per utilizzarla. In sostanza, si collega la base di ricarica alla corrente, vi si posiziona il robot e si è già pronti per iniziare la pulizia.

Questo sistema ha delle evidenti limitazioni, ma in fondo anche dei vantaggi non da poco. Non supportando connessione a internet e app su smartphone non vi è possibilità di gestire la pulizia da remoto, così come non sarà possibile pulire automaticamente solo alcune aree di una stanza.

Del resto, però, questo sistema di controllo tramite telecomando potrebbe risultare un vantaggio in termini di facilità di utilizzo. Immaginiamo che chi non abbia confidenza con uno smartphone possa trovare parecchio facile premere un pulsante sul telecomando per avviare e bloccare la pulizia.

Vari utilizzi

Inoltre, il fatto che non venga supportato l’utilizzo da smartphone, non vuol dire che l’aspirapolvere non abbia diverse modalità di pulizia. Il telecomando, infatti, propone diversi pulsanti per attivare varie modalità: quella automatica, per una pulizia della sterza completa, quella per la pulizia dei bordi e quella per la pulizia dello sporco ostinato, che permette al robot di pulire disegnando un’aspirale, così da non saltare neppure una mattonella.

Inoltre, il fatto che Ezviz RC3 non supporti l’app per smartphone, non significa che il robot non sia dotato di sistemi e sensori per una pulizia smart. Anzitutto, il robot riconosce automaticamente i tappeti, riuscendo a salirci sopra e attivando automaticamente la massima potenza di aspirazione.

Non solo, riesce ad aggirare gli ostacoli, grazie alla presenza combinata del giroscopio e di un rilevatore a infrarossi.

Ancora, è possibile automatizzare la pulizia impostato gli orari di avvio tramite telecomando. Non solo è possibile impostare un orario di partenza una tantum, ma è possibile far ripetere questa routine per ciascun giorno della settimana.

Come pulisce

Durante le nostre prove abbiamo notato un livello di pulizia sufficiente. Anche in considerazione del basso prezzo di vendita è possibile rimanere soddisfatti da come questo robot pulisce.

La sua potenza di aspirazione di 2700 Pa, che non segna alcun record, è però un buon compromesso tra pulizia e longevità: questo Ezviz RC3 riesce a pulire ininterrottamente una casa fino a 200 metri quadrati. Non lo abbiamo testato su una superficie così vasta, ma all’interno di una casa da 130 m2 è riuscito a non tornare alla base di ricarica durante una pulizia completa.

La pulizia è buona anche per via della spazzola laterale, montata sulla parte destra, che consente di raccogliere eventuali briciole presenti nei bordi della stanza, o anche negli angoli, e indirizzarli alla spazzola principale, posizionata sotto il robot stesso.

E’ anche piuttosto silenzioso durante la pulizia, o meglio, non è più rumoroso della media di molti altri robot simili, o anche di fascia superiore.

Conclusioni

Ezviz RC3 è un robot essenziale. Non pensiate di poterlo gestire da smartphone o di poter selezionare una specifica area della stanza da pulire automaticamente. Non pensiate di poter selezionare zone di non pulizia, né di poter impostare barriere virtuali.

Il robot, invece, è studiato per un utilizzo immediato ed estremamente intuitivo: si sceglie la modalità di pulizia tramite tasti sul telecomando e si avvia.

Certamente adatto a chi non ha familiarità con gli smartphone, quindi adatto magari a persone più avanti con l’età, oppure come compagno di pulizia secondario, magari per la casa al mare o in montagna.

Peraltro, i più attenti all’ambiente saranno felici di sapere che con i ricavi dell’RC3, EZVIZ sta restituisce qualcosa al pianeta, piantando alberi e rafforzando le fattorie locali attraverso l’ EZVIZ Global Forest Plan. In media, spiega il produttore, vengono piantati due alberi al giorno tramite il partner ecologico Treedom.

Ezviz RC3 pulisce sufficientemente bene, è tra i più sottili nel settore, garantendo pulizia laddove molti altri non arrivano, ed offre un’ottima longevità.

Il suo prezzo di listino è di 149 euro, assolutamente in linea con quello che offre. Se state cercando un aspirapolvere non troppo tecnologico, con un occhio al portafoglio, potrebbe essere una scelta consigliabile.