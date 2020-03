L’acquisto di un bracciale smart, capace di assisterci nella nostra attività fisica o semplicemente per tenerci in buona forma, non è un compito facile. Sono tante le variabili e le funzioni, per questo se si è alla prima esperienza è bene puntare ad un prodotto di buona qualità ma non troppo costoso, come questo bracciale Mpow dotato di tutto, ma che costa in sconto a 15,99 euro con il codice sconto Macitynet.

Simile ad una Xiaomi Mi Band, tanto nell’estetica, che nel funzionamento, il bracciale permette di monitorare la frequenza cardiaca giornaliera, con possibilità di prendere visione della curva di frequenza attraverso la cronologia all’interno dell’app “VeryFit”. Il bracciale permette anche di calcolare passi, e di tracciare dati durante una corsa, come la distanza percorsa, le calorie bruciate ed altro ancora. E’ possibile, inoltre, impostare un obiettivo di esercizio per mantenersi in forma e perdere peso.

Di giorno compagno ideale per il jogging, di sera per il monitoraggio del sonno. Collegandolo all’app tramite Bluetooth, è possibile ottenere dati sul sonno, potendo memorizzare i dati nel diario cronologia. Tra le altre funzioni anche quella che permette di ritrovare facilmente lo smartphone, quando abbinato, mentre qualora ci si allontani oltre 5 metri dal raggio del proprio dispositivo, una piccola vibrazione avvertirà l’utente.

Il bracciale, tra i più venduti e apprezzati su Amazon di questo tipo (come è facile notare anche dalle centinaia i giudizi positivi), solitamente ha un costo di 26 euro, ma con il coupon 5P53ZWVH da inserire al momento dell’acquisto lo si pagherà 15,99 euro.