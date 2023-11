In sconto microscopio a clip per smartphone con ingrandimento 200X

Se siete appassionati di fotografia dallo smartphone e volete dotarvi di un utilissimo accessorio che vi permette di fermare anche il micro mondo, ecco l’occasione che fa al caso vostro: al momento infatti il kit APL-MS002 è attualmente in sconto a meno di 20 Euro.

Si tratta di un microscopio fatto a misura per tutti gli smartphone: vi si aggancia infatti con una clip regolabile, così da poter supportare i telefoni di vario spessore, e grazie alla slitta mobile è possibile posizionare il microscopio sopra la lente dello smartphone con estrema precisione.

A quel punto basta aprire l’app Fotocamera preferita, inquadrare il soggetto da ingrandire e il gioco è fatto: questo kit offre un ingrandimento di 200X, così da poter vedere cose normalmente invisibili a occhio nudo.

Incorpora perfino una batteria da 120 mAh che, con la ricarica di un’ora tramite USB-C, offre fino a 4 ore di autonomia per la luce LED anulare (temperatura colore 6000-6500K) che garantisce una migliore visibilità di quel che vi si pone sotto la lente durante gli ingrandimenti.

Il punto di forza di questo kit è che è molto piccolo: misura infatti 7 x 3,5 x 1,2 centimetri, perciò è estremamente portatile. Chiunque può tenerlo sempre in tasca e tirarlo poi fuori al momento del bisogno.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 37,79 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 54% andando a spendere soltanto 17,12 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.