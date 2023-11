Apple rilancia la sfida di programmazione Swift Student Challenge

Apple ha annunciato la Swift Student Challenge, sfida per sviluppatori che consente a studenti di tutto il mondo di mostrare la propria creatività e acquisire competenze concrete, utili per la carriera e non solo.

La prossima challenge partirà a febbraio 2024 ed è prevista una nuova categoria che riconoscerà il lavoro di 50 Distinguished Winners particolarmente meritevoli.

I ragazzi mostrano sempre maggiore interesse verso la programmazione e lo sviluppo di app. Da un sondaggio indipendente condotto a settembre da YPulse su un campione di 1000 studenti negli Stati Uniti, è emerso che il 92% pensa che imparare a programmare sia importante e che il 94% crede che la programmazione sia una competenza fondamentale per il mercato del lavoro. Non solo: i ragazzi associano numerosi vantaggi alla programmazione e allo sviluppo di app, che sono visti come un volano per la creatività, uno strumento per risolvere problemi a livello locale o globale e un mezzo per costruire un mondo migliore.

Per loro, è fondamentale conoscere le risorse sulla programmazione e lo sviluppo di app, e potervi accedere, ma dal sondaggio è emerso che l’85% non ha ancora iniziato ma vorrebbe imparare a programmare, mentre il 48% non sa da dove iniziare.

“In Apple, crediamo che chiunque possa imparare a programmare e sviluppare app, e ci riempie di orgoglio supportare e riconoscere il lavoro di studenti e studentesse aspiranti sviluppatori con la Swift Student Challenge” ha detto Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations and Education & Enterprise Marketing di Apple, sottolineando ancora che la Casa di Cupertino sta pubblicando nuove risorse sulla programmazione per chi studia e chi insegna, e collabora con partner all’interno delle comunità per creare programmi specifici su Swift.

Per avvicinare chi studia allo sviluppo di app, Apple collabora con insegnanti da tutto il mondo. Per supportare l’insegnamento di Swift Playgrounds, quattro nuovi progetti “Programmare è per tutti” forniscono risorse passo passo che aiutano gli studenti a sviluppare le competenze di base mentre creano app che risolvono i problemi più sentiti.

I progetti “Programmare è per tutti” possono essere integrati in qualsiasi materia e sono utlizzabili in aula o nei club di programmazione. Sono un modo per avvicinare le classi a SwiftUI, per creare interfacce utente con pochissimo codice, e usare le più recenti tecnologie per lo sviluppo di app in Swift Playgrounds.

Le nuove risorse per insegnare a programmare e sviluppare app con Swift Playgrounds, fra cui i quattro nuovi progetti “Programmare è per tutti”, sono disponibili nell’Apple Education Community, dove chi insegna può trovare risorse ed entrare in contatto con colleghi.

Swift Playgrounds 4.4 è già disponibile ed è compatibile con Swift 5.9 e i kit di sviluppo (SDK) per iPadOS 17 e macOS Sonoma.

A febbraio 2024, gli studenti avranno 3 settimane di tempo per inviare i propri progetti per la Swift Student Challenge. Per ricevere una notifica quando la Challenge avrà inizio, basta iscriversi su developer.apple.com. Su 350 vincitori, 50 saranno premiati come Distinguished Winners e l’estate prossima saranno invitati presso la sede Apple a Cupertino, in California, per conoscersi e incontrare il team Apple. Ogni vincitore riceverà l’iscrizione per un anno all’Apple Developer Program, che permette di inviare app all’App Store e ricevere assistenza da Apple.