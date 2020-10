In USA il programma di aggiornamento iPhone è un grande successo

La popolarità del programma di aggiornamento iPhone ha raggiunto livelli estremamente impressionanti, almeno in USA, come suggerisce un nuovo sondaggio: il 36% degli intervistati ne facevano già parte, con un ulteriore 25% che ha previsto di aderirvi.

Come noto ormai da tempo, i cicli di aggiornamento, ovvero il tempo che i consumatori trascorrono prima di aggiornare il proprio smartphone, è in costante crescita nel corso degli anni. Apple ha a lungo affrontato il problema, soprattutto preoccupata dal fatto che l’iPhone è il dispositivo che storicamente genera la maggior parte dei ricavi dell’azienda. Se prima le persone cambiavano iPhone ogni due anni, adesso il ciclo di aggiornamento sembra essere nell’intervallo di 3-4 anni per l’acquirente medio.

Non si tratta, ovviamente, di un problema riguardante soltanto Apple. I consumatori osservano i cambiamenti incrementali di anno in anno proposti dai nuovi modelli di smartphone, e molti non vedono un motivo valido per eseguire l’aggiornamento.

Per risolvere il problema Apple ha lanciato il programma di aggiornamento iPhone, che consente ai clienti di acquistare un nuovo iPhone e pagarlo, senza interessi, in due anni. Per addolcire ulteriormente il piatto, offre anche la possibilità di restituire il telefono dopo un anno e ottenerne uno nuovo in cambio.

Per ottenere il nuovo telefono ogni anno, sarà necessario rinnovare il contratto restituire il telefono precedente ogni volta. Sì, è come acquistare un abbonamento per disporre sempre dell’ultimo iPhone disponibile sul mercato.

Secondo un sondaggio RBC Capital Markets condotto da Business Insider, il programma ha avuto un enorme successo. Il 36% dei partecipanti al sondaggio aderiva già al programma con un altro 25% che ha dichiarato di voler aderire in futuro.

Ad affiancare il programma, per facilitare l’upgrade del proprio dispositivo, ricordiamo per dovere di completezza la presenza si Apple Card, che offre finanziamenti a tasso 0% sui prodotti Apple.

