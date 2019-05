Incendio di Notre-Dame, aiuti e collaborazione di Apple con la Fondation du patrimoin

Membri del team di Apple Francia hanno aiutato l‘Heritage Foundation – un’organizzazione privata che lavora per salvaguardare e promuovere il patrimonio francese – a integrare il pagamento con Apple Pay nella pagina dedicata alla raccolta dei contribuiti per la ricostruzione di Notre Dame ospitata dalla Fondation du patrimoine (La fondazione del patrimonio), un organismo privato indipendente senza scopo di lucro che organizza costantemente raccolte di fondi per i monumenti d’Oltralpe.

A riferirlo è il sito francese Macg spiegando anche che i dipendenti della Mela hanno raccolto contributi a titolo personale e che Apple si è impegnata a doppiare le donazioni dei dipendenti (per ogni donazione, l’importo equivalente sarà versato anche da Apple).

Il 16 aprile, il giorno successivo al devastante rogo che ha distrutto in parte uno dei monumenti simbolo della città di Parigi, Tim Cook aveva promesso il supporto di dell’azienda ma senza svelare in che cosa consisteva il contributo di Apple.