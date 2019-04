AirPods ancora scontate su Amazon. La versione 1 delle auricolari le trovate a 149 euro uno dei prezzi migliori che abbiamo visto in giro

Come ben noto le AirPods 1 sono state sostituite dalle AirPods 2 che offrono alcune novità interessanti ma che potrebbero non essere fondamentali per la maggior parte degli utenti. Per questo le AirPods 1 erano e restano un prodotti di assoluta eccellenza che offrono funzioni uniche specialmente per i possessori di iPhone. L’apertura della scatola fa automaticamente il pairing via Bluetooth con il telefono di Apple, mentre la scatola stessa contiene una batteria che ricarica i due auricolari portando l’autonomia a 24 ore. Le due cuffie separate funzionano entrambe per circa cinque ore e con quindici minuti di carica hanno altre tre ore di autonomia.

Le cuffie sono leggere e molto comode sulle orecchie, oltre che stabili perché senza il filo non vengono “strappate via” dal padiglione.

Nei mesi scorsi erano scese di prezzo presso alcuni canali. Poi sono risalite a quota 179 euro con piccolissimi e saltuari sconti. Attualmente si trovano, spesso presso venditori non del tutto affidabili, a prezzo ribassato. Amazon le propone a 149 euro, uno dei più bassi che potete trovare in giro costo che include anche la spedizione e tutte le garanzie Amazon

Il consiglio è di comprare subito se vi interessa il prezzo. Il listino di Amazon oscilla molto rapidamente anche di ora in ora