Indiegogo cambia tutto, diventa una piattaforma chiusa

Indiegogo ha annunciato importanti cambiamenti per la sua piattaforma di crowdfunding: la mossa più grande è che sta passando da una piattaforma aperta a una chiusa, con l’obiettivo di controllare ogni campagna prima che venga pubblicata.

In un post sul blog, Will Haines, vicepresidente per la fiducia dei prodotti e dei clienti di Indiegogo, ha osservato che quando la società è stata avviata nel 2008, l’idea era quella di consentire a chiunque di raccogliere fondi per qualsiasi scopo con poche restrizioni.

Tuttavia, ho imparato che ‘aperta’ non è ciò che la nostra comunità vuole. Il crowdfunding non è shopping – le persone generalmente lo capiscono ora – ma non dovrebbe nemmeno essere un salto nel buio. E certamente non può essere una truffa. La nostra comunità di sostenitori è la ragione per cui tutto accade su Indiegogo, e loro stanno contando sulla piattaforma come spazio sicuro e affidabile per impegnarsi con l’innovazione

In quanto tale, Indiegogo esaminerà i progetti più da vicino prima che coloro che cercano finanziamenti possano portare avanti le proprie campagne. Nell’ambito di quello che l’azienda chiama The Guidepost Program, Indiegogo farà di più per garantire che i progetti abbiano un piano praticabile da seguire.

Haines ha sottolineato che Indiegogo non può garantire che ogni campagna manterrà le sue promesse, ma “può proteggere i sostenitori da progetti irrealizzabili e truffe autentiche”.

Ora abbiamo le risorse e le competenze per applicare questo livello di controllo a tutte le nostre più grandi campagne ed espanderlo a ogni campagna che va avanti

Indiegogo ha ampliato il suo team di fiducia e sicurezza per aiutare la piattaforma a selezionare le campagne, e ha formato un comitato di revisione per supervisionare le campagne più rischiose. Inoltre, la società ha collaborato con GoFundMe per creare la Crowdfunding Trust Alliance. L’obiettivo del gruppo è condividere le migliori pratiche e discutere le tendenze del settore e mira ad arruolare altre piattaforme di crowdfunding affidabili.

Una funzionalità in arrivo su Indiegogo è il Trust Loyalty Program: metterà in evidenza le campagne di creator che hanno già realizzato progetti di successo in passato. Ci sono state molte truffe legate al crowdfunding negli anni passati. È probabile che Indiegogo stia investendo seriamente sulle revisioni preventive, anche se alcuni progetti legittimi potrebbero poi fallire.

