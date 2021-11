Sconto incredibile su Apple MacBook Pro 2021 14” e 16” per il Black Friday Unieuro

Sono in sconto su Unieuro per una sorta di Black Friday anticipato i portatili Apple appena presentati. Lo sconto va dal 14 al 16% e potete accedere ai modelli disponibili direttamente da questa pagina.

MacBook Pro 2021 da 14” parte da 2.349 euro nella configurazione con processore Apple M1 Pro dotato di 8 core di calcolo e 14 core grafici GPU, 16GB di memoria RAM unificata e SSD da 512GB. Il prezzo sale a 2.849 euro per il modello con processore M1 Pro a 10 core più 16 core GPU per la grafica, sempre 16GB di RAM ma in questo caso l’unità SSD è da 1 terabyte.

Invece MacBook Pro 2021 da 16 pollici parte da 2.849 euro con processore Apple M1 Pro con 10 core CPU, 16 core GPU, 16GB di RAM e unità SSD da 512GB. Per questo modello l’utente può scegliere di personalizzare la configurazione con 32 core GPU e scegliendo l’unità SSD da un terabyte.

Ecco alcuni esempi di sconto

Apple MacBook Pro 14″ chip M1 Pro 10‑core CPU 16‑core GPU 1TB SSD Argento a 2399,00 invece di € 2849,00

Apple MacBook Pro 16″ chip M1 Pro 10‑core CPU 16‑core GPU 1TB SSD Grigio Siderale a € 2599,00 invece di € 3079,00

Potete dare un’occhiata agli sconti direttamente su questa immagine

ma vi consigliamo di verificare i prezzi e la disponibilità direttamente sul sito di Unieuro: un’offerta di questo tipo potrebbe non durare tantissimo.