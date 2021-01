Indispensabile kit di riparazione con cacciavite 14 punte assortite a soli 23 euro

Offerta molto interessante dedicata al GNT-18, un kit per le riparazioni di precisione che include diversi strumenti indispensabili per la riparazione di dispositivi elettronici, il tutto a soli 23 euro.

Il gadget si presente come una custodia un ABS dotata di un meccanismo di apertura a pressione, che ne facilita le portabilità e la comodità nell’utilizzo quotidiano.

All’interno l’accessorio principale è un kit di 14 punte cacciavite magnetiche intercambiabili, sostanzialmente le principali e più utilizzate nella maggior parte dei dispositivi sul mercato. nello specifico, parliamo dei seguenti standard:

PH000, PH1

SL1.5, SL2.5

H2.5, H1.5, H2.0, H0.8, H1.2

T1, T2, T5

Y0.7, Y0.6

L’impugnatura è realizzata in lega di alluminio con un processo di stampa integrato ad alta precisione, con bordi ad arco arrotondati per una presa confortevole, superficie anodizzata sabbiata, anti-sudore e anti-corrosione.

Inoltre all’interno del kit sono presenti anche delle pinzette di precisione in acciaio inossidabile, per poter maneggiare anche gli elementi più minuscoli durante la riparazione.

L’accessorio è perfetto nel caso in cui sia necessario smontare telefoni cellulari, tablet o notebook, ma è ideale anche come strumento tuttofare per qualunque tipologia di elettrodomestico. Si acquista a 23 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.