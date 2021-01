Apple Pay ora disponibile per gli utenti di Qonto

Qonto, l’istituto di pagamento che risponde alle esigenze di PMI e professionisti, da oggi offre ai suoi clienti Apple Pay, il sistema di pagamento semplice, sicuro e riservato, oltre che veloce e conveniente, che sta contribuendo a trasformare i pagamenti mobile.

Sicurezza e privacy sono fondamentali per Apple Pay. Quando si utilizza una carta di credito o di debito con Apple Pay, i numeri effettivi della carta non vengono memorizzati sul dispositivo, né sui server di Apple. Invece viene assegnato un Device Account Number univoco, criptato e memorizzato in modo sicuro nel Secure Enclave del dispositivo. Ogni transazione viene autorizzata con un codice di sicurezza dinamico univoco.

Apple Pay è facile da impostare e gli utenti continueranno a godere di tutti i benefit e i vantaggi offerti dalle loro carte di credito e di debito. Inoltre, Apple Pay consente di effettuare pagamenti nei negozi tramite iPhone SE, iPhone 6 e successivi e Apple Watch.

È semplice fare shopping online sulle app e sui siti web che accettano Apple Pay, con un solo tocco con Touch ID, oppure con un solo sguardo, facendo doppio clic sul pulsante laterale e guardando il proprio iPhone per autenticarsi tramite Face ID. Per ulteriori dettagli su Qonto con supporto per il sistema di pagamenti Apple Pay è possibile visitare questa pagina. Con Apple Pay non c’è bisogno di compilare manualmente lunghi moduli di registrazione o di digitare ripetutamente i dati di spedizione e di fatturazione.

Si può utilizzare Apple Pay per acquistare beni e servizi online su app o su Safari, e il servizio è compatibile con iPhone 6 e successivi, iPhone SE, iPad Pro, iPad (quinta generazione), iPad Air 2 e iPad mini 3 e successivi. È inoltre possibile utilizzare Apple Pay su Safari con qualsiasi Mac introdotto nel 2012 o successivamente con MacOS Sierra, e confermare il pagamento con iPhone 6 o successivi, con Apple Watch, o con il Touch ID sul nuovo MacBook Pro.

