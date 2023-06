Insta360 GO 3 è la più piccola action cam sul mercato con inquadratura circolare

Insta360 ha annunciato Insta360 GO 3, ultimo modello della sua gamma di action cam. Piccola ma potente, la GO 3 promette l’acquisizione di video in movimento su nuovi livelli, con una versatilità ed un’ergonomia senza precedenti.

La videocamera è più piccola di un pollice e pesa solo 35 g. Il corpo magnetico permette di montarla ovunque e di riprendere da angolazioni uniche e creative.

Il nuovo Action Pod, poi, trasforma la GO 3 in una action cam ancora più versatile. Il touchscreen orientabile permette di controllare la videocamera e vedere l’anteprima delle riprese da remoto anche quando la GO 3 è installata in punti difficili da raggiungere. Quando si è a corto di energia, la GO 3 può essere montata nel Pod per continuare a registrare fino a 170 minuti.

Registrare in movimento è semplice: basta premere un pulsante e attivare QuickCapture. Il design ultra-leggero permette di portarla ovunque si vada e di ottenere riprese in 2,7K da ogni prospettiva, perfette per essere condivise sui profili social.

La GO 3 è dotata di una serie di accessori:

Ciondolo magnetico: un magnete circolare che può essere indossato intorno al collo e si posiziona sotto i vestiti, per POV in prima persona.

Easy Clip: un accessorio progettato per i cappelli, che si adatta alla GO 3 per montarla sulla testa e sbloccare prospettive nuove.

Supporto Girevole: un supporto adesivo riutilizzabile con un design regolabile che promette di semplificare le riprese difficili; è dotato di un punto di montaggio da 1/4″ per fissare un selfie stick o un treppiede.

Action Pod: anteprima e controllo da remoto

Con un touchscreen orientabile da 2,2″, l’Action Pod si collega alla GO 3 tramite Bluetooth per controllo e anteprima da remoto, consetendo di gestire angolazioni difficili, dal collare di un gatto alla bicicletta di un bambino. Se si è a corto di energia, basta inserire GO 3 nell’Action Pod utilizzando gli stessi accessori e continuare le riprese.

Da evidenziare il design resistente all’acqua IPX4 per il Pod e un’impermeabilità IPX8 fino a 5 metri per GO 3. Interessanti anche la stabilizzazione FlowState e l’Horizon Lock 360, che garantiscono riprese fluide anche negli scenari più movimentati, eliminando l’inclinazione o la distorsione indesiderata. Una protezione sostituibile è pre-installata sulla lente.

Non ci sono limiti di lunghezza della clip e una batteria più grande da 310 mAh, permette di creare video fino a 45 minuti senza utilizzare l’Action Pod, con un aumento del 50% rispetto alla precedente edizione.

Un microfono aggiuntivo promette audio più chiaro e nitido. Sono disponibili nuove modalità di registrazione, come la pre-registrazione, la registrazione in loop e quella programmata. Quest’ultima permette di programmare l’accensione e l’avvio delle riprese ad un orario specifico.

La modalità FreeFrame permette di registrare e modificare in un secondo momento il rapporto di aspetto dei video ideale per un Reel su Instagram in 9:16 o per un video su YouTube in 16:9.

Utili una serie di modalità creative. TimeShift per montaggi hyperlapse, PureShot HDR con IA per una gamma dinamica migliorata, slow motion fino a 120 fps e timelapse.

La GO 3 viene venduta con il suo Action Pod e altri accessori, tra cui il Ciondolo Magnetico, l’Easy Clip, il Supporto Girevole e la Protezione per le lenti. Sono disponibili tre modelli: da 32GB, 64GB e 128GB; su Amazon rispettivamente al prezzo di 429,99 €, 449,99 € e 479,99 €. I prodotti Insta360 sono distribuiti in Italia da Nital S.p.A.