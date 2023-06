Se vi serve l’Esta per andare in Usa, ora potete richiederlo con un’app

Se state per andare in USA e vi serve compilare l’ESTA (Electronic System for Travel Authorization), la richiesta obbligatoria per entrare nel paese, potete ricorrere anche allo smartphone.

Il Governo americano ha infatti rilasciato una specifica app per iPhone e Android che elimina la necessità di ricorrere al non sempre chiaro e flessibile sito che fino a ieri era l’unica strada per ottenere il documento.

L’Esta (in italiano documento elettronico per l’autorizzazione al viaggio), lo ricordiamo, è un requisito del governo degli Stati Uniti rivolto ai viaggiatori che desiderano entrare negli USA nell’ambito del programma viaggio senza visto (Visa Waiver Program). Per inoltrare la domanda, ai viaggiatori che intendono entrare negli USA era richiesto di registrarsi su uno specifico sito che nel giro di breve tempo, previo esame della domanda, rilasciava (o negava) l’autorizzazione segnalando del risultato della richiesta via mail

Ora la ric U.S. Custom and Border Protection fa sapere che la richiesta può essere inoltrata anche da un’app per iOS e Android, senza bisogno di passare per il sito che oltretutto non era ottimizzato per i dispostivi mobili.

L’app offre tutte le garanzie del sito dal punto di vista della privacy e delle funzioni ma semplifica tutta la procedura. In particolare permette di scansionare direttamente il passaporto, cosa che prima non era possibile. Si doveva infatti fare una foto del documento di identità e poi caricarla.

L’app (qui per Android e qui per iOS) è multilingua (italiano compreso) oltre a scansionare la pagina frontale del proprio passaporto, ottenere la conferma della corretta acquisizione del documento, consente anche caricare un selfie per confermare la propria identità, aggiungere dettagli personali e di viaggio, rispondere al questionario previsto per i viaggiatori.

Dopo l’inoltro è possibile controllare la richiesta, aggiornare informazioni ricevere notifiche e aggiornamenti di status, tutto direttamente dall’app.