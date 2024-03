Nikon compra RED per la cinematografia digitale

Nikon ha annunciato di avere siglato un accordo per acquisire il 100% di Red Digital Cinema Camera Company siglata RED, l’azienda statunitense nota per la produzione di macchine da presa digitali e accessori per la cinematografia digitale.

Nikon ha fatto sapere che RED diventerà una consociata interamente controllata dalla multinazionale giapponese, in virtù di specifici accordi con James Jannard (fondatore di RED) e Jarred Land (presidente di RED) subordinate al soddisfacimento di determinate condizioni (non meglio specificate).

Nikon evidenzia che RED, sin dalla sua fondazione nel 2005, è stata un’azienda all’avanguardia nel settore della cinematografia digitale, con prodotti iconici quali la RED ONE 4K, o la recente V-Raptor 8K e il suo formato proprietario di compressione RAW.

“I contributi di RED all’industria cinematografica, gli sono valsi non solo la nomination all’Oscar, ma hanno consentito di far diventare le sue videocamere la scelta di numerose produzioni hollywoodiane, celebrata da registi e direttori della fotografia di tutto il mondo, per l’impegno nell’innovazione e la qualità dell’immagine ottimizzata per i più alti livelli di filmmaking e produzione video”.

L’accordo viene presentato dalle due aziende come “risultato del reciproco desiderio di soddisfare le esigenze dei clienti”, “offrire eccezionale esperienza d’uso che superi le aspettative, fondendo i punti di forza di entrambe le società”.

Nel comunicato stampa che annuncia l’acquisizione, Nikon sottolinea che il suo expertise nello sviluppo prodotti, l’affidabilità, il suo know-how nell’elaborazione delle immagini e nelle tecnologie ottiche, insieme alle conoscenze di RED nelle macchine da presa per il cinema, alle sue tecnologie di compressione e know-how di RED nella scienza dei colori, permetteranno lo sviluppo di prodotti unici destinati al mercato professionale delle cinema camera.

Il quartier generale di RED si trova a Foothill Ranch in California dove lavorano circa 220 dipendenti, persone che d'ora in poi saranno dunque alle dipendenze di Nikon.