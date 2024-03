Nulla in commercio può catturare ambienti immersivi per Vision Pro

Canon e altri produttori di videocamere hanno esplorato settori quali 3D, Realtà Virtuale e Realtà Aumentata, e le possibilità offerte dal visore Apple Vision Pro con i suoi video e ambienti 3D immersivi in altissima qualità rappresentano una nuova sfida.

I dirigenti dell’azienda giapponese vedono nuove opportunità di business e un potenziale mercato per dispositivi o sistemi di videocamere in grado di catturare video e ambienti 3D immersivi per Vision Pro ma al momento, a loro dire, nessuna videocamera in commercio è in grado di gestire risoluzione e frequenza di aggiornamento (refresh rate) richiesti dal visore Apple.

Go Tokura, responsabile della divisione Imagin Group Canon, parlando nell’ambito di un evento che si è recentemente svolto a Yokohama in Giappone, ha riferito che il “mercato VR è in espansione” […] “ma poiché la risoluzione di Vision Pro è estremamente elevata, sappiamo che al momento potrebbe essere difficile individuare un sistema (di registrazione) VR con una risoluzione sufficiente per Vision Pro”.

Alcuni degli ambienti immersivi che Apple mette a disposizione su Vision Pro al lancio integrano elementi in movimento ma probabilmente si tratta di un mix di immagini in alta risoluzione generate al computer e quelle che sembrano essere riprese ottenute da videocamere 8K di produttori come RED.

Secondo Yasuhiko Shiomi di Canon per creare video immersivi con specifiche adeguate per la fruizione su Vision Pro serve una risoluzione di “100-megapixel a 60 frame al secondo”, una combinazione attualmente complessa, per la quale bisognerebbe disporre di un sensore in grado di registrare video in 14K a 60 frame al secondo, 3,5 volte superiore all’attuale standard 4K.

C’è un sistema in grado di produrre video con queste specifiche ed è sfruttato presso lo Sphere di Las Vegas, le cui videocamere “Big Sky” sono, di fatto, dei sistemi video 18K, ma queste costano milioni di dollari e richiedono 12 operatori per le riprese, rendendo il sistema poco adatto per l’emergente mercato VR.

“Non siamo ancora in grado di realizzare questo tipo di hardware affinché possa essere commercialmente redditizio”; ha riferito Tokura, spiegando che – tecnicamente- è possibile disporre di questi prodotti ma commercialmente potrebbe non essere redditizio realizzarli, proponendoli a prezzo abbastanza accessibile per i clienti interessati.

Canon riferisce ad ogni modo di stare perfezionando la tecnologia per offrire l’alta risoluzione richiesta in ambito VR, puntando a un equilibrio che dovrebbe permettere di migliorare ulteriormente risoluzione e velocità.

