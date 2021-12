Il compressore d’aria elettrico in formato lattina in offerta a 27 euro

Per i piccoli lavori in casa di pulizia tecnologica, come per computer, tastiere, smartphone e altro ancora, ecco una lattina ad aria compressa elettrica, per pulire le superfici anche più anguste e difficilmente raggiungibili. Al momento costa appena 27 euro e si acquista direttamente da questo indirizzo.

All’apparenza sembra una piccola lattina, con tanto di beccuccio, per poter spruzzare l’aria in posti altrimenti non raggiungibili. Al suo interno propone una potente e capiente batteria da 8000 mAh, che permette di riutilizzare questo accessorio quante volte si vuole, per circa 30 minuti con una singola ricarica, senza doversi preoccupare di finire l’aria al suo interno. La si ricarica come un qualsiasi smartphone, tramite il cavetto incluso in confezione, ed è subito pronta da riutilizzare quante volte si vuole.

Il funzionamento è alla portata di tutti, davvero semplice e soprattutto immediato. E’ sufficiente, infatti, mantenere la pressione del tasto accensione per circa 3 secondi: a quel punto è possibile inserire il beccuccio da cui poi uscirà l’aria compressa.

Si tratta di un accessorio particolarmente versatile, e che può essere utilizzato in mille modi differenti. Abbia già citato, ad esempio, l’utilizzo per la pulizia delle componenti interne di un PC, o ancora per la pulizia delle tastiere, dove si annidano facilmente briciole e polvere. Ancora, si potrebbe utilizzare per la pulizia di filtri dei condizionatori e, in generale, per tutti quei luoghi di difficile accesso. Ancora, si tratta di un accessorio che può facilmente pulire anche le più piccole cavità di uno smartphone, i connettori, che solitamente risultano inaccessibili per la pulizia tradizionale.

Al momento questo particolare accessorio si acquista in offerta a circa 27 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.