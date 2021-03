Interfaccia audio USB Behringer U-PHORIA UMC22 con preampli microfonico

Quando c’è bisogno di un’interfaccia audio USB, un buon compromesso tra qualità e prezzo potrebbe essere la U-PHORIA UMC22 di Behringer. Presenta due ingressi, uno di tipo Cannon (XLR) per il microfono e uno jack con spinotto da 1/4″ per collegare uno strumento musicale (come ad esempio una chitarra elettrica), oltre ad una porta per il monitoraggio dell’audio in cuffia e due uscite (sempre di tipo jack da 1/4″), il che la rende particolarmente utile in gran parte degli impieghi domestici, ma può trovare facilmente spazio anche in uno studio di registrazione.

La presa microfonica è dotata di preamplificatore Midas, azienda fondata negli anni ’70 e conosciuta in particolar modo per le console Midas XL4 e Midas Heritage H3000, largamente impiegate anche da artisti di fama mondiale (l’azienda è rinomata anche per via della qualità costruttiva e appunto per i preamplificatori microfonici, tra i migliori del settore), con alimentazione phantom +48 Volt per i microfoni a condensatore (si attiva attraverso l’interruttore posto sul retro) e convertirore 48 kHz, che la rendono altamente versatile sia per le registrazioni che per i concerti live.

Questa interfaccia audio si collega al computer attraverso la porta USB 2.0 ed è compatibile con tutti i più diffusi software di registrazione, inclusi Avid Pro Tools, Ableton Live e Steinberg Cubase, quindi è possibile registrare le tracce direttamente nella DAW. Chi non dispone di questi programmi può eventualmente scaricare i software gratuiti inclusi con l’acquisto, che comprendono tutto il necessario per la registrazione audio, l’editing e il podcasting. Nel pacchetto sono compresi anche più di 150 strumenti virtuali e plug-in FX in modo da poterla cominciare ad utilizzare fin da subito.

Compatibile con Mac e Windows, è anche piuttosto compatta: misura intorno ai 16 x 13 x 5 centimetri, pesa poco meno di 500 grammi e permette di controllare il Gain e l’uscita attraverso tre manopole posizionato sulla facciata frontale, dove è presente anche un pulsantino per attivare e disattivare il monitoraggio diretto in cuffia e gli indicatori di stato e di segnale per tenere tutto sotto controllo da un’unica postazione.

Come dicevamo Behringer U-PHORIA UMC22 non è solo comoda e versatile, ma anche piuttosto conveniente: il prezzo di vendita è di 44 euro. La potete comprare anche su Amazon.