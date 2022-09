iOS 16, come attivare il feedback aptico della tastiera

Una piccola novità che molti apprezzeranno su iOS 16 è la possibilità di attivare il feedback aptico per avere una conferma fisica quando si preme un tasto. Questa funzionalità è per default disattivata ma è comoda e sfrutta il Taptic Engine per produrre un minuscolo rumore quando si preme un tasto sulla tastiera. È diverso dal classico suono che si sente sulla tastiera quando si digita, ed è comodo perché la sensazione di pressione dei tasti si avverte anche quando il silenzioso è attivato.

Come attivare feedback aptico della tastiera di iOS

Aprite Impostazioni sull’iPhone con iOS 16 Scegliete l’opzione “Suoni e feedback aptico” selezionate “Feedback tastiera” e da qui lasciate attivata la voce “Suoni” e attivate “Feedback aptico”

Da questo momento in poi, usando la tastiera, sentirete una vibrazione anche quando il telefono è impostato in modo silenzioso digitando i vari caratteri sullo schermo: comodo e semplice.

Se l’opzione in questione non è di vostro gradimento, basta ovviamente disattivarla dalla sezione delle Impostazioni vista in precedenza.

