Oscal Pad 15 il tablet tutto potenza e versatilità a partire da 190 euro al lancio

Nel mondo in costante evoluzione della tecnologia mobile, la competizione tra i produttori di dispositivi è più accesa che mai. Tra i tablet, il nuovo protagonista Oscal Pad 15 si distingue per la sua potenza, versatilità e per il prezzo accessibile. Il listino sarà di 360 euro, ma cliccando a questo indirizzo, dalla mezzanotte di oggi sarà possibile acquistarlo a meno di 190 euro, se siete tra i primi 200 fortunati clienti.

Potenza sotto il cofano

Il tablet Oscal Pad 15 è alimentato da un processore Octa-core T606, composto da sei core Cortex A55 da 1.6 GHz e due core A75 da 1.6 GHz. Questa configurazione garantisce prestazioni fluide e reattive per tutte le tue attività, dall’uso quotidiano alla multimedialità più intensa.

Con il sistema operativo Android 13, il tablet Oscal Pad 15 offre un’interfaccia utente intuitiva e ricca di funzionalità. L‘ampio schermo da 10.36 pollici con risoluzione HD+ IPS (1200×2000) garantisce una visualizzazione chiara e nitida delle immagini e dei contenuti riprodotti a schermo.

Il tablet Oscal Pad 15 dispone anche di una notevole quantità di memoria: 8 GB di RAM espandibile virtualmente di altri 8 GB, e di una ROM da 256 GB, espandibile di 512 GB tramite scheda microSD.

La flessibilità è una caratteristica chiave del Oscal Pad 15. E’ possibile scegliere tra due slot SIM o un slot SIM e uno slot per scheda microSD, permettendo di gestire facilmente comunicazioni e archivio dati.

Fotocamere a bordo

Il tablet Oscal Pad 15 è dotato di una fotocamera posteriore da 13 MP e di una fotocamera frontale da 16 MP, consentendo di scattare foto e video di alta qualità, partecipare a videochiamate chiare e catturare momenti speciali con dettagli nitidi.

Autonomia

Con una batteria da 8280 mAh e la ricarica rapida da 33W, Oscal Pad 15 è progettato per tenere il passo con uno stile di vita frenetico, potendo godere ore di utilizzo senza preoccupazione di rimanere a corto di energia.

A livello di connettività, oltre alla scheda Sim, il tablet supporta GPS, Glonass, Beidou e Galileo, per una navigazione precisa. Ancora, offre una connettività WiFi di qualità (802.11a/b/g/n/ac 2.4G/5G), garantendo una connessione rapida e stabile. Inoltre, le specifiche di rete includono il supporto per diverse bande GSM, 3G e LTE-FDD/TDD, assicurando che il dispositivo sia compatibile con una vasta gamma di reti.

Prezzo e promo di lancio

Per coloro che cercano un tablet potente e affidabile a un prezzo accessibile, l’Oscal Pad 15 è una scelta eccellente. La promo di lancio, peraltro, è davvero ghiotta: a partire dalla mezza notte di oggi, i primi 200 pezzi saranno venduti a circa 180 euro, 191 meno il coupon disponibile sulla pagina del venditore.

E' possibile aggiungere anche l a tastiera Bluetooth dedicata e gli auricolari.