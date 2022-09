Reflex Camera 10, le novità con iOS 16

Reflex Camera, ora giunta alla versione 10, è una delle app storiche e più popolari per scattare fotografie con iPhone: per chi installa iOS 16 ci sono importanti novità a disposizione degli utenti. L’app infatti è stata recentemente aggiornata per supportare questa versione del sistema operativo Apple e sfruttarne al massimo tutte le nuove funzioni.

Una di queste è la funzione AR Portrait che consente di scattare ritratti migliori usando il sensore LiDAR e le tecnologie di Realtà Aumentata: giunta ora alla seconda versione, la qualità di scatto è portata al livello superiore. E’ persino possibile posizionare adesivi e grafiche tra il soggetto e lo sfondo, regolando poi la sfocatura per ottenere immagini uniche.

La nuova versione 10 dell’app, Reflex Camera introduce anche il Widget per la schermata di blocco, una delle novità esclusive di iOS 16, con cui è possibile tenere sott’occhio il numero di scatti e video presenti nel dispositivo.

Anche l’AR Assistant è stato aggiornato alla versione 2. Questo strumento consente di usare la realtà aumentata per studiare lo scatto migliore e adesso impiega oggetti 3D per l’analisi della scena e la ricerca dell’inquadratura perfetta.

Tra le altre novità c’è il supporto EDR (Extended Dynamic Range), quella tecnologia che similmente all’HDR consente di ottenere un’immagine ad alta definizione partendo però da una singola esposizione e risultando quindi efficace in special modo nella fotografia di soggetti in movimento.

Lo sviluppatore, l’italiano Fulvio Scichilone, scrive tra le note dell’aggiornamento che questa versione migliora anche i modelli di intelligenza artificiale con nuovi strumenti di sviluppo e il sistema di riconoscimento del testo nelle immagini.

Altre funzioni dell’app sono già state elencate dalla nostra redazione in questo articolo. Chi vuole può comprarla su App Store in versione universale per iPhone, iPad, Apple Watch e iMessage al prezzo di 0,99 euro.