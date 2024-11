iOS 18.2 mostra i download di Safari dalla schermata principale di iPhone

Pubblicità

Piccola novità per iOS 18.2 (aggiornamento che, nel momento in cui scriviamo, è stato distribuito come versione preliminare a sviluppatori e beta tester): Apple ha migliorato le funzionalità delle Live Activities (in italiano “attività in tempo reale”) quelle che permettono all’utente di seguire in tempo reale un’attività o un evento in corso, direttamente dalla schermata di blocco, senza la necessità di sbloccare il telefono. Ora è possibile monitorare in tempo reale i download di Safari dalla schermata di blocco dell’iPhone e dalla Dynamic Island di iPhone 14 Pro e modelli successivi.

Lo riferisce il sito statunitense Macrumors evidenziando una piccola ma utile novità di iOS 18.2 non menzionata nelle note di rilascio, comoda per monitorare rapidamente l’avanzamento dei download direttamente dalla schermata di blocco dell’iPhone e dalla Dynamic Island.

Quando si scarica un file su iPhone (e iPad), lo ricordiamo, i download sono posizionati nella cartella dei download dell’app File. Per trovare i download basta aprire l’app File, toccare il pannello Sfoglia, da qui iCloud Drive e poi a la cartella dei download per visualizzare i file scaricati.

Se abbiamo appena scaricato un file da Safari, vicino al campo di ricerca del browser basta toccare il pulsante Impostazioni pagina e da qui “Download”.

Oltre a questa piccola novità, iOS 18.2 include una funzione che consente di stimare il tempo di ricarica dell’iPhone, novità per l’app Dov’è, e nuove funzionalità AI per le la creazione di immagini e gli strumenti di testo (qui trovate altre novità chge arriveranno con l’aggiornamento di iOS).

Come accennato, nel momento in cui scriviamo l’aggiornamento a iOS 18.2 è distribuito come beta; la versione definitiva per tutti dovrebbe arrivare all’inizio di dicembre insieme a macOS 15.2, iPadOS 18.2, tvOS 18.2, ecc.

