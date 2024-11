Cosa cambia con iOS 18.2

Pubblicità

Il 5 novembre è stata rilasciata la seconda beta di iOS 18.2 agli sviluppatori. Mentre loro possono provarla per mettere a punto le app, noi possiamo dare uno sguardo ravvicinato alle novità che verranno introdotte attraverso l’aggiornamento non appena sarà disponibile al pubblico.

Le novità per Apple Intelligence

Il grosso delle aggiunte purtroppo non ci riguarda direttamente – almeno non adesso – perché prevede una maggiore integrazione di Apple Intelligence. Quindi interessa soltanto i paesi dove questa tecnologia è attualmente disponibile.

Principalmente con iOS 18.2 ChatGPT è maggiormente integrato a livello di sistema, con un nuovo pannello nelle impostazioni dove diventa possibile fare l’upgrade per passare dalla versione base a quella Plus.

Inoltre Image Playground si arricchisce di una nuova funzionalità che in un lampo trasforma gli schizzi fatti a penna in disegni completi.

Cosa cambia in Italia

Allo stato attuale chi di noi installa iOS 18.2 beneficia comunque di alcuni miglioramenti, grandi e piccoli. Ad esempio con la Modalità Scura le icone all’interno del menu appaiono di colore nero, dando così un aspetto più rifinito all’intera interfaccia (fino ad iOS 18.1 sono invece colorate).

Apple dice inoltre di aver cambiato il modo in cui funzionano alcuni dei sistemi che lavorano in background, e ciò porterebbe benefici in termini di consumi energetici. In sostanza con iOS 18.2 si dovrebbe arrivare a fine giornata con qualche punto percentuale in più di carica della batteria rispetto alla versione precedente.

È stata poi migliorata la stabilità della connessione in HotSpot e, per i paesi dove è disponibile la funzione iPhone Mirroring (da noi, attualmente con un trucco) è possibile usarla mentre iPhone e Mac navigano appunto con la rete offerta dall’hotspot del telefono (fino ad iOS 18.1 invece il mirroring si può fare solo tramite Wi-Fi).

Come previsto è poi arrivato il secondo stadio per il nuovo pulsante Camera Control di iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Con iOS 18.2 è finalmente possibile premerlo “a metà” «per bloccare la messa a fuoco e l’esposizione e così ricomporre poi la scena come meglio si preferisce fino a schiacciarlo a fondo per completare lo scatto».

Ci sono grandi novità per tutti anche per l’app Dov’è, che vi abbiamo già raccontato nei dettagli in questo articolo. In breve con iOS 18.2 è possibile condividere un AirTag anche con terzi.

Non solo con un familiare, ma anche con organizzazioni, come compagnie aeree, polizia, carabinieri e vigili del fuoco, che avranno così a disposizione uno strumento ancora più efficace per rintracciare auto e oggetti rubati in seguito a una segnalazione.

Infine, per noi europei, iOS 18.2 introduce uno splash screen per la selezione del browser predefinito su Safari, come richiesto dalle più recenti normative imposte dall’UE.

A questo proposito ricordiamo che nel mirino dell’Unione europea c’è anche iPadOS, che dovrà offrire la compatibilità smart con gli accessori di terze parti.