Microsoft 365 costerà di più con l’intelligenza artificiale Copilot

Il costo dell’intelligenza artificiale inizierà a farsi sentire con il prossimo giro di aumenti dei prezzi in arrivo per Microsoft 365 piani Personal e Family: si tratta della suite di produttività più celebre, per decenni nota come MS Office, da tempo rinnovata anche nel nome e proposta in abbonamento multipiattaforma e cloud.

Al momento in Italia Microsoft 365 Personal costa 69 euro all’anno oppure 7 euro al mese, mentre il piano Family costa 10 euro al mese oppure 99 euro l’anno. L’aumento dei prezzi segnalato da ZDNet, non darà fastidio agli utenti che desiderano avere a disposizione i nuovi strumenti dell’AI generativa, messi a disposizione da Copilot e anche da Designer, che verranno inclusi nella suite di produttività e ragione principale dell’aumento dei prezzi.

La tecnologia di ultima generazione costa, in particolare AI richiede immensi datacenter e supercomputer, costosi da costruire e far funzionare. Per il momento gli aumenti dei prezzi riguardano Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Singapore, Taiwan e Tailandia, ma è molto probabile che presto verranno estesi anche in altre nazioni.

Nei paesi dove gli aumenti dei prezzi Microsoft 365 sono già stati annunciati, diversi da stato a stato, Microsoft informa gli utenti dei piani Personal e Family circa le nuove funzioni di produttività e strumenti AI inclusi.

In Word Copilot genera riassunti al volo, schemi e bozze complete, anche immagini per arricchire i documenti. In Exel aiuta ad analizzare i dati, genera grafici e formule a richiesta. In PowerPoint Copilot genera schemi da cui partire per velocizzare il lavoro, inclusi testo, elementi visivi e note per il relatore.

In Outlook Copilot riassume interi thread di messaggi, oltre a creare bozze e offrire suggerimenti per comporre email chiare. In OneNote Copilot mette ordine in note scarabocchi e appunti, trasformandoli in informazioni organizzate, elenchi, bozze di piani, approfondimenti e nuove idee. Microsoft Designer è un modello AI che genera immagini e illustrazioni e risulta disponibili all’interno di diversi software della suite Microsoft 365.

L’AI costa e si usa a gettoni

Da notare che, a differenza dei più costosi piani di abbonamento Copilot Pro, dove le funzioni AI sono illimitate, nei nuovi piani Family e Pro l’utente dispone di un numero limitato di gettoni da usare per i vari Copilot, con punti che si accumulano in base all’uso. Nel piano Family solo l’utente principale può usare AI e Copilot.

Microsoft 365 Classic senza Copilot AI

La buona notizia è che Microsoft non imporrà a tutti gli utenti di dover pagare di più per Copilot, Designer e funzioni AI. Chi non è interessato potrà continuare a usare una versione Microsoft 365 Classic, priva di funzioni AI, che manterrà gli stessi prezzi degli abbonamenti Family e Personal attuali. Anche gli abbonamenti Microsoft 365 sono disponibili a prezzi scontati da questa pagina di Amazon.

