Ecco cos’è e come funziona la Modalità Gioco di iOS 18

Già prima del keynote alla WWDC, erano già emerse molte funzionalità di iOS 18. Non tutte, però. La “Modalità Gioco”, infatti, è stata una bella sorpresa. Come lascia intuire lo stesso nome, si tratta di una funzionalità che ottimizza il dispositivo per le sessioni di gioco.

La Modalità Gioco porta miglioramenti al gaming su iPhone. Con iOS 18, l’iPhone sarà in grado di attivare automaticamente una Modalità Gioco durante le sessioni intense. In sostanza, l’avvio di questa modalità servirà a minimizzare l’attività in background di iPhone, così da mantenere frame rate elevati in modo costante, anche dopo ore di gioco.

Altresì, la Modalità gioco servirà a ridurre drasticamente la latenza quando si utilizza un controller di gioco Bluetooth, così da ottenere input più reattivi e precisi. In ultimo, la modalità gioco ridurrà la latenza quando si utilizzano gli AirPods per l’audio.

Da notare che la modalità gioco si avvierà automaticamente, senza necessità di doverla richiamare ogni volta.

La Modalità Gioco è pensata principalmente per i titoli AAA, che iniziano ad approdare in App Store. Probabilmente non si noterà alcuni beneficio quando si gioca a titoli come Candy Crush, o simili. Questo perché, i giochi casual girano perfettamente su un iPhone, quale che sia l’attività in background attiva sul dispositivo. Se, invece, state giocando ad Assassin’s Cree Mirage, o Resident Evil, noterete probabilmente dei miglioramenti nel frame rate.

Apple ha spinto affinché più titoli AAA arrivassero su iPhone, iPad e Mac. La maggior parte dei suoi sforzi si è concentrata sul gaming su Mac, ma la Modalità Gioco dimostra che l’azienda è consapevole delle necessità di miglioramento anche su iOS.

La Modalità Gioco, infatti, esisteva già su Mac, ma averla anche su iPhone restituisce l’idea degli sforzi che Apple sta facendo per rendere i suoi sistemi sempre più gaming-friendly.

