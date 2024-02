La salute della batteria del vostro iPhone con iOs 17.4 si vedrà a colpo d’occhio

Vi sempre siete chiesti qual’è lo stato della salute della batteria di iPhone? Fino a ieri potevate, più o meno, conoscerlo (con qualche sorpresa non piacevole per chi ha avuto o ha iPhone 14) scavando nelle pieghe delle preferenze. Con iOs 17.4 lo saprete subito.

Apple, con l’aggiornamento del sistema operativo, ancora in beta, ha modificato la sezione dedicata alla bateria (Impostazioni –> Batteria) per presentare fin da subito le sue condizioni. Quando si accede a questo pannello, come spiegano numerosi siti, iOs 17.4 presenta non più una seconda opzione (Stato e carica della batteria ) che bisogna toccare per andare in profondità ma una scritta che denuncia le condizioni in cui si trova questa componente. La scritta “Normale” ci dice, ad esempio, che non ci sono problemi.

Con un tap sull’indicazione dello stato di salute della batteria sugli iPhone 15, appare il conteggio dei cicli (che oggi è altrove, in Impostazioni –> Generali –> Info) la data di produzione della batteria e la data di primo utilizzo della batteria. Queste informazioni in precedenza erano richiamabili da Impostazioni > Generali > Info.

La sezione “Stato e carica della batteria”, come spiegano alcuni siti americani, continua a mostrare dettagli sulla capacità massima, prestazioni e consente di selezionare il “caricamento ottimizzato”, opzione che aiuta a rallentare l’invecchiamento della batteria, riducendo il tempo in cui iPhone è completamente carico (questa impostazione usa l’apprendimento automatico per comprendere le abitudini di ricarica dell’utente e attende per ricaricare oltre l’80% finché non ne ha bisogno).

La modifica sul pannello della batteria, si affianca alla revisione del documento che parla dettagliatamente della batteria stessa e delle sue prestazioni, che è stato rivisto e oggi presenta dati più favorevoli sul progresso dell’usura dell’accumulatore di energia. Come spieghiamo altrove, con gli iPhone 15 la riduzione della capacità dal 100% all’80% secondo i test Apple, non dovrebbe avvenire entro i 500 cicli di ricarica ma i primi mille.

Tra le novità di rilievo delle future versioni in arrivo per tutti di iOS, il supporto per marketplace alternativi, passaggio al quale la Mela è obbligato dal DMA (Digital Market Act), normativa europea sui mercati digitali che entrerà in vigore dal 6 marzo 2024.

Qui parliamo in dettaglio di molte delle novità di iOS 17.4.