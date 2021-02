Prima lista iliad Express, negozi e catene dove si compra la SIM iliad

A dieci giorni dall’annuncio c’è già una prima lista di negozi dove è possibile comprare una SIM iliad come fosse una gift card. Si tratta probabilmente del sistema più rapido per mettere le mani su una scheda telefonica dell’operatore, che in quello annunciato con il nome di iliad Express propone una quarta soluzione per diventare un cliente iliad.

Ve ne avevamo parlato quando è stato presentato: appese al fianco delle ricariche telefoniche e delle gift card dei vari abbonamenti più diffusi, ora si possono trovare anche le schede telefoniche di iliad. Al momento del pagamento sullo scontrino saranno riportati i codici per attivarla e cominciare ad usarla praticamente fin da subito.

Per ora viene proposta solo una SIM con il piano telefonico GIGA 70 (a 9,99 euro al mese offre 70 GB di internet in 5G, minuti e SMS illimitati) che per altro è al momento l’unico offerto dall’operatore che offre la navigazione in 5G. Si tratta perciò di una valida opportunità per provare la connettività di ultima generazione sul proprio cellulare senza dover stipulare un nuovo contratto telefonico col sistema tradizionale, evitando – visto il periodo storico di pandemia che stiamo vivendo – anche lunghe permanenze a contatto ravvicinato con un operatore.

Per scoprire quali sono i punti vendita che hanno già a disposizione le schede iliad in forma di acquisto Express vi basta interrogare lo store locator sul sito ufficiale. Nel momento in cui scriviamo le trovate sugli scaffali delle librerie Feltrinelli e dei negozi di arredamento Magazzini Conforama, oltre che negli ipermercati e nei supermercati Conad e Spazio Conad; Despar, Eurospar e Interspar; Esselunga; Il Gigante; Iper la grande i; Pam Panorama; Tigros.

Chiaramente nei prossimi giorni la lista sarà estesa ad altri punti vendita. Vi ricordiamo che al momento in tutta Italia sono presenti 18 negozi iliad a gestione diretta, più di 1.300 Simbox, 600 punti Snaipay attivi presso tabaccherie, edicole e bar e 500 iliad Corner.

