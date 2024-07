iPad Air M1 da 64 GB, affare top a 499 €

Pubblicità

Per iPad Air 5 con M1 (recensito da Macitynet qui) va in sconto. In ribasso in particolare è l’ iPad Air da 64 GB che costa 499€ il 30% in meno del modello più economico con processore M2 lanciato alcuni giorni fa.

Ricordiamo che iPad Air di quinta generazione è sostanzialmente identico ad iPad Air di sesta generazione. Il nuovo modello differisce essenzialmente per processore M1 al posto del nuovo M2 e per la fotocamera sul lato corto invece che sul lato lungo.

Display Liquid Retina da 10,9″1 con True Tone, ampia gamma cromatica P3 e rivestimento antiriflesso

Chip Apple M1 con Neural Engine

Grandangolo da 12MP

Fotocamera frontale da 12MP con ultra‐grandangolo e Inquadratura automatica

Fino a 256GB di archiviazione

Disponibile nei colori blu, viola, rosa, galassia e grigio siderale

Altoparlanti stereo in orizzontale